Sadık Albayrak, Haluk Dursun'u anlattı

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Van Erçiş’te geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun hakkında A Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu. Sadık Albayrak, "İstanbul’dan uzak Ahlat-Erçiş oralara kadar gitmiş. Bu ne demek? Bir kültür aşığıydı. Bizim Anadolu’da bin yıllık kültürümüzün 20. Yüzyıldaki yansımalarında biriydi. Haluk rahmetli ismi ile müsemma bir insandı. Ahlaklı bir insandı. Onu ben geçenlerde kaybettiğimiz Mehmet Şevket Eyği’nin sohbetlerinden tanıyorum. Sakin, ağır başlı ve çok dinleyen bin insandı. Üzgünüm. Memleket önemli bir ilim adamını kaybettiği için üzgünüz. Zengin kilometre taşlarımızdan biri de Haluk Dursun’du. Biz bu memlekette ‘Kültür Rönesansı’nı halletmedikçe hiçbir şey halledilmez. Milli Eğitim, Spor ve Gençlik ile Kültür Bakanlıklarımızın gençliğe çok önem vermesi gerekiyor. Kültür dünyamıza insanımıza başsağlığı diliyorum” İfadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...