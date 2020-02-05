Web TV Türkiye Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi ile ilgili açıklama | Video

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi ile ilgili açıklama | Video

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesi ile ilgili açıklama | Video
05.02.2020 | 13:59

Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmesinin ardından 8 kişi hayatını kaybetti 30 kişide sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber’e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu: “Yeni bir çığ tehlikesi olması ihtimaline karşı dün arama kurtarma ekiplerimizi çektik ve tüm aramayı durdurduk. Bugün sabah alınan bir kararla da bölgede tekrar arama kurtarma faaliyetlerini başlattık.” dedi.

"BİRÇOK ARAMA KURTARMA TİMİ BÖLGEYE SEVKEDİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "12:00 ila 12:15 arasında bir çığ tehlikesi daha yaşandı. O esnada arama kurtarma yapan jandarma, UMKE ve gönüllü koruculardan oluşan tim çığ ile karşı karşıya kaldı. Biz alana ancak uydu telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü Bahçesaray ve Çatak arasında ki bu yer iletişim açısında çok zor bir bölgede bulunmaktadır. Ankara Jandarma Genel Komutanlığından bir JAK Timini bölgeye gönderdik. Biz oradaki bilgileri netleştikçe kamuoyuyla paylaşacağız. Şuan için çığın altında kalan 10 ila 15 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 30 vatandaşımızı da hastanelere sevk ettik. İlk bilgi olarak bölgede vefat edenlerin sayısı 8 kişi olarak biliniyor." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın bütün ekiplerle arama ve kurtarma çalışmalarının devam etmesi talimatını bildirdiğini belirten Soylu: "Olaydan hemen sonra kendisine bilgileri not olarak ilettik. Ardından da kendisi bütün imkanlarla bölgeye ulaşılmasını iletti." dedi.

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