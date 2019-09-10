Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

Konya'da, 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40) hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Bekir Erkol'un eşini sırt üstü yere yatırıp, karnının üzerine oturarak elindeki bıçakla çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladığı, çocukları sayesinde kaçıp kurtulan eşinin peşinden gidip, yere düştükten sonra yine bıçaklayıp can çekişmesini izlediği belirtildi.