Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi! 23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre, yurt genelinde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu dönemde vatandaşlar hava sıcaklıklarının ne zaman düşeceğini ve yağışların tarihini merak ediyorlar. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yağışlı havalar yer yer etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusu yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Birçok ilde ise sağanak yağış bekleniyor.
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