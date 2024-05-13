Konya’da hastane otoparkındaki otomobilde yangın | Video
Konya’da hastane otoparkında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
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