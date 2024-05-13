Konya’da hastane otoparkındaki otomobilde yangın | Video 13.05.2024 | 13:29 Konya’da hastane otoparkında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 10.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan LPG'li otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Otomobilden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otoparka kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araçta inceleme yaptı.