Müge Anlı'da kefenlenmiş halde cesedi bulunan Hatice Ayhan cinayetinde kan donduran 'erkek arkadaş' açıklaması!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ekim Cuma canlı yayında cesedi kefenlenmiş olarak çekyatın içinde bulunan Hatice Ayhan'ın erkek arkadaşı ile ilgili yeni gelişme! Müge Anlı, canlı yayında şüpheler üzerinde toplanan Hatice Ayhan'ın erkek arkadaşının en son ne zaman eve geldiğini araştırıyor.