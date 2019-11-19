Yıldız Kenter'e veda

91 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk Tiyatrosu'nun önemli ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna törenle uğurlandı. Veda töreninde öğrencileri, sanatçı arkadaşları ve ünlü isimler Yıldız Kenter'e sevgilerini ve duydukları saygıyı dile getiren mesajlar verdiler.