Yıldız Kenter'e veda
91 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk Tiyatrosu'nun önemli ismi Yıldız Kenter son yolculuğuna törenle uğurlandı. Veda töreninde öğrencileri, sanatçı arkadaşları ve ünlü isimler Yıldız Kenter'e sevgilerini ve duydukları saygıyı dile getiren mesajlar verdiler.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
03:03
19:30
Yıldız Kenter'e veda 19.11.2019 | 10:37
03:12
00:30
Sahte SGK müdürünün maaş yalanlı vurgunu kamerada! 19.11.2019 | 10:01
00:24
İstanbul Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü! 19.11.2019 | 09:31
02:12
02:43
03:03
Pendik’te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada 18.11.2019 | 16:22
01:28
00:34
10:48
01:08
02:43
02:14:08
16:39
07:36
İstanbul'da İSPARK değnekçileri tekrar iş başında! 18.11.2019 | 11:53
03:15
01:48
Cinsel gücü arttırıcı çikolata operasyonu 18.11.2019 | 10:46