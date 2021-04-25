Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar MPİ Süper Loto sonuçları için merakla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV - Youtube canlı yayını takip ederek kazandıran numaralarla bilet sorgulaması yapmak isteyenler 25 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 NİSAN)

MP TV canlı yayın ile 25 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;