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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 25.4.2021 22:06 Son Güncelleme: 25.4.2021 22:06

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! ile 25 Nisan çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) ile ortak canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (25 Nisan 2021) şans oyunu severler için duyuruldu. 4 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler ise üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek doldurdukları biletleri sorgulamak isteyerek sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

Milli Piyango Online aracılığıyla dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar MPİ Süper Loto sonuçları için merakla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV - Youtube canlı yayını takip ederek kazandıran numaralarla bilet sorgulaması yapmak isteyenler 25 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 NİSAN)

MP TV canlı yayın ile 25 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Nisan Süper Loto sonuçları: 40 - 11 - 18 - 59 - 47 - 5


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;




SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU 25 NİSAN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 25 Nisan MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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