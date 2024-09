Trafik magandaları bu kez Yargıtay Savcısını hedef aldı

Trafik magandaları bu kez de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i hedef aldı. Fenerbahçe-Alanyaspor maçından çıkan Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen, arkasındaki kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi.

YERE DÜŞÜRÜP YUMRUKLADI

Otomobilinden inip, arkasındaki aracın yanına giden İşçimen, saldıraya uğradı. 7 suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen saldırgan yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darbetti. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. FETÖ'nün darbe girişimi tüm hızıyla sürdüğü saatlerde cuntacılar hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vererek ilk adımı atan, Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, 15 Temmuz'da 3 ayrı canlı yayına bağlanarak, cuntacılar hakkında soruşturma başlatıldığını ve yakalama kararı verildiğini açıklayan tek isim olmuştu. İşçimen'in başında olduğu süre boyunca Anayasal Büro'da, 20'si darbe girişimine ilişkin olmak üzere toplam 69 ayrı FETÖ davası açılmıştı.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç "İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

HAKARET EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesinde bulunan bir işletmenin otoparkından çıktığı esnada, iki şüpheli ile tartıştığı bir zanlı tarafından darp edildiği, diğer zanlının ise hakaretlerde bulunduğunun belirlendiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.G. ve T.T.İ. isimli iki şüpheliden İşçimen'e hakarette bulunduğu belirlenen T.T.İ. isimli zanlının yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.T.İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN BİRÇOK ADRESE BASKIN YAPILDI

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran E.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlının olabileceği birçok adrese gidildiği ancak henüz bulunmadığı öğrenildi.