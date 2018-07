Toz tutabileceğimiz (ya da gerçekten bir şeyler öğrenebileceğimiz) geçmişte, tarihte ve arşivde mahsur kalmayalım diye her şeyin canlı yayınlanabilmesi için olağanüstü bir enerji sarf ediliyor. Bir anlığına gözünü ekrandan ayırmaya yeltenirsen, hayatını değiştirmeyi vaat eden tviti ya da gönderiyi kaçırabilirsin... Her şey akış halinde. Oysa her gün bir öncekinin aynısı gibi geliyor. (D.PETTMAN/ Sonsuz Dikkat Dağınıklığı)