Saklanmak zevktir, bulunmamak ise bir felaket. (D. WINNICOTT / Oyun ve Gerçeklik)

***

Bir şeyin aslını aramanın yüzde doksanı bulamamaktır. Bulmak da bu yüzden onu kimseye anlatamamaktır. (Coşkuyla Ölmek)

***

Dünyanın nefes alışlarını işitiriz, sessizlik dediğimiz odur. (/ The Passion According to G. H.)

***

İnsan yalnız rüyasında tam kendisidir. (/ Anahtar )

***

Güzelliğin yeniden dirilme gücü var. Görmek ve duymak yeterli. Canlılığımızın cennetinden içeri giremiyorsak bunun tek sebebi dikkatsizlik, sadece dikkatsizlik... (/ Neşe-İnsan)

***

Varoluşa ilişkin endişeler artık insanın günlük sağlık telaşı içinde unutulup gitmektedir; doktorların sitemleri ve tavsiyeleri her şeyden önemlidir (...) Ömürlerinin istisnai uzunluğu yüzünden dünya çapında ünlenen "en yaşlı" kadın ve erkeklerin eninde sonunda bir böbrek sorunu ya da zatürreeden öldüğünü okur, duyarız ama ölümlü oldukları için öldükleri akla getirilmez. (/ Mortality, Immortality and Other Life Strategies)

***

Batılılara "Evren ne için yaratıldı?" diye sorulduğunda, "Batı uygarlığını yaratmak için!" diye cevaplarlar. Böyle demeseler bile çoğunun temel kanısı budur. (/ Anadolu'nun Sesi)

***

Bugüne kadar insan kemikleri üzerine inşa edilmemiş tek bir metropol görmediğimi düşünüyorum. Ne Paris, ne Roma, ne Londra. Ne görkemli bir bina, ne bir katedral, ne bir piramit, ne bir bulvar görmedim ki, temelinde sömürü, kan, cinayet, fuhuş, kara para yatmasın. (/ Beyaz Türkler Küstüler)

***

Bu dünyayı avucunda oynatan yaşam kahinlerinin, köleleştirdikleri insanlara sundukları istikbal marşı, işitip itaat etmiş bağımsız zihinlerin istiklal marşlarını bastıramayacaktır. (/ Karekök Hayat)

***

"Efendim, siz Borges misiniz?" sorusunu "Ara sıra" diye cevaplamıştır usta. Ne zordur insanın kendisi olması. (/ Raf Ömrü)

***

Gitmek istiyorum, çıkış nerede? (/ Dava)