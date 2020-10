Ne sanıyorduk? Pandemi her şeyi etkileyecek ama kılık kıyafet tercihlerimizi etkilemeyecek mi? Ortalık her an bir hastane acil servisine gidecek ve yatış alacakmış gibi eşofman takımlarla dolaşanlarla dolu... Kimse kıyafet sıkıntısına katlanmak istemiyor, daha doğrusu "sıkan" kıyafet istemiyor! Erkek takım elbise ve ütülü pantolonlar tarihin çöpüne atılmak üzereler. Nitekim hazır giyim firmaları ağlaşmaya başladılar. Zaten 2019'da global düzeyde sıkıntı başlamıştı. Birçok girişimci erkek takım elbise sektörünün 2021 sonunu göremeyeceğini söylüyordu, üzerine bir de pandemi geldi. Satışlar sıfıra yakın. Çok cüretkar ve sevilecek yenilikler yapılmazsa bu iş biter. Takım elbiseyi üniforma kullanan iş ve yaşam alanlarında bile çözülme başladığında kulaklarımı çınlatırsınız.

***

Aslında hepimiz biliyoruz cevabı:. Bu ter çeken, rahat ve fakat şık da olabilen pamuklu giysi için TDK'nın tatmin edici bir karşılık bulamayışı ilginç.

***

Bazı haberler gözlerden kaçıyor.geçen hafta çalışanlarına evden çalışmayıolarak seçebileceklerini açıkladı. Kalıcı olarak... Bir nevi "dediler. Tabii ki "pandemisağ olsun" diye ekleyecek değiller! Çok geç olmayan bir tarihte kol kuvvetiyle çalışanlar hariç herkes evlerinde çalışmaya zorlanırsa, şaşırmam.

***

... Yıllardır yazıyorum. Tabiatla girilen kavgaların falan "" işlediği, ufkunu açtığı, değiştirdiği doğru değil. Önce bir"in olmalı. Hakiki bir iç... İçinde tırmanacak bir "Everest"in olmalı... O derece acıklı birhal. Daha geçen gün Twitter'dameşhur dağcımızı gördük işte!

***

Yeme içme konularında herkeskesildi. Normal.(!) hepimizi böyle yapıyor. Öğretmiyor ama özendiriyor. Sonrası bir ukalalık ki, eyvah! O yüzden son zamanlardaMesela bu sefer'ne Marşal pastası tatmaktançok görmek için uğradım.Dördüncü kuşak sürdürüyorgeleneği. Buna saygı duyulmaz mı?