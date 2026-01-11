Kırmızı ışıkta durduk...

Üç otomobil, bir kamyonet, sayamadım ama 15 kadar, belki daha fazla sayıda motosiklet...

Yeşil yandı...

Ve motosikletler birden gaza basıp fırlayınca...

Ortalık önce karıştı, dağıldı, sonra yeniden toparlandı.

Düşünün...

Her şey 5 yıl içinde oldu ve İstanbul'un trafiğinden bir Bombay çıktı.

Gerçek şu ki...

Motorlu kuryeler hayatımızın tam merkezinde artık; ambulans kadar, itfaiye kadar acil bir işleve sahipler...

Bize de her şey olup bittikten sonra bakıp şaşırmak kalıyor.

***

Biliyorsunuz...Her seferinde vurguluyorum:İkisini ayırmayı bilmeliyiz.Bizim irademizin ve hayat tarzımızın orasına burasına şekil verdiği şehirler yok, bizi öğütüp un ufak eden kentler var...

***

'in mesela adından başka neresindevar?'dekinerede?Maltepe, Kartal veya Avrupa yakası sahilindekion yıl önceki hâliyle bir benzerlik taşıyor mu?Devasa konutlar, çarşılar...yani...Mahalle ve evlerin dünyasından ne kadar farklılar, yalan mı?

***

Hacmi gitgide daralan yarı nostaljik, yarı turistik bir alan olarak var...Zaten hâlâözellikleri taşıyan yerler varsa, sistem oralarda yaşamayı da zorlaştırıyor.Hastanızı mesela...Otoyollardan geçerek uzak bir semtteki devasa hastaneye götürüp bırakıyorsunuz...

***

Ben mırın kırın ettikçe bazı arkadaşlarım kızıyor.diye soruyor birimesela...Biridiyor, ötekiBiridiyor, diğeri'den bahsediyor...falan diyenler de var...Gönülleri kırılıyor diyediyesormayı bıraktım...Çünkü değil oralara gitmek,trafik derdiyle boğuşmak demek...Nerede kaldı ki, akıllarına esincetarafına gidip etrafa baksınlar!

***

Kurtköy yakınlarındaki bir beton ormanında(!) oturan ahbabımın çocuğuna sordum:Hiç duraksamadan cevapladı:Haklı çocuk!Yüzde yüz samimi bir keyif onunki...