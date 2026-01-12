Haberleri gördükçe içim bulanıyor...

Son İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi Mısır'da...

Rıza Pehlevi İsrail'e gidiyor...

Rıza Pehlevi ABD'ye "Ben yeni rejimin başına geçmek için hazırım" mesajı verdi...

***

Anladık...

***

İran'a dair gelişmeleri okudukça çocukluk hafızam da durmuyor canlanıyor.vardı mesela...Devrik Şah'ın ikinci karısı...Annem ve beş çayı ahbapları Süreyya'nın mahzun yeşil gözlerinden ve "talihsiz" hayatından söz etmeye doyamazlardı.Hatırlıyorum, zamanın elit magazinisık sık boy gösterirdi.Çok sonra...İran'da ayaklanma oldu, Şah devrildi.Bu kez de üçüncü karısı'ya üzülmeye başladılar.

***

2018'de de yazmıştım galiba...(Osmanlı değilse)Belki hala bazıları oğul Rıza'nın Tahran 'a dönüp Pehlevi hanedanını yeniden tesis etmesini hayal ediyordur.

***

Bir tür mesafe koymak bu...Peki sonra?Birdenbire Pehlevi hanedanı ve onu yıkan devrim çıkar karşımıza...Persler (Farsiler ) üzerine bir takım iddialar dolanıp durur ama meselaOysa ülkeyi yönetenbile 1925'te yıkıldı;topu topu 100 yıl önce yani...

***

Bomba (hakikatin gümbürtüsü de diyebiliriz) geçen gün sosyal medyada patladı...

Türkleri pek sevmediği bilinen Sevan Nişanyan bile "İran tahtının asıl meşru varisi Muhammed Hasan Mirza Kaçar veya oğlu Arslan Mirza olmasın sakın?" deyiverdiyse, düşünün artık...

Toparlanıp şu ülkenin tarihini öğrenme zamanı gelmiştir, değil mi?

***



NOT DEFTERİ

Eğer bir karıncanın etrafına parmağınla bir daire çizersen, karınca bu görünmez sınıra toslayıp durur, sanki bir duvar dikmişsin gibi... (G. GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)