"Madem yaşlandık, o zaman vampir olmanın yolunu bulmalıyız!"

Trump'ın dilinin altındaki budur...

Onu Beyaz Saray'a konduran dinamik de budur...

ABD merkezli Batı hegemonyasının yaşlandığı gerçeği; yani yaklaşan ölümün korkusu...

O hâlde, diyor Trump...

Açık açık "ölümsüzlük" peşinde koşmalı!..

***

En azından şunu kesinlikle iddia edebiliriz...ABD,için dünya düzeninistiyor.Bu nasıl olacak?Geçen yüzyılın sonuna dönüpmı?Yoksa doğrudanmi?Buna henüz karar vermediklerini düşünüyorum.

***

Ama yaşananlar tamamen gerçek...Ve her şey çok hızlı oluyor.Resmen sosyal medya hesabındanduyurdu bunu...Aynı anda hem "İran müzakere etmek istiyor, bu iyi bir şey" diyor hem de "Biz onları daha fazla beklemeden vuracağız" diyor... Grönland 'ı istiyor: "Ne yapıp edip burayı bizim kılacağız; NATO 'ya zaten güvenmiyorum, ne dediği benim için önemli değil" diyor.

***

Bilerek masanın ortasına konulmuşsorusu...Kitleler hiç ilgilendirmiyor ABD'yi...Devletler ve global kurumlar ilgilendiriyor; hepsinin öncehedefliyor.

***

Amerikalı liberaller, Avrupalı solcular yine "Koskoca ABD akıl sağlığı bozuk bir başkana teslim edildi" şamatasına başladılar.Yoksa bilerek pişkin bir açık sözlülüğü mü tercih ediyor?Hiç şüphem yok, ABD (derin) devleti bilerek Trump'a kapıyı açtı; bu "şov" rahatsız edici boyuta gelirse aynı kapıyı üzerine kapatır.Delilik falan hikâye!Anlamak zorundayız...

***

Peki biz ne yapacağız?

Sakin olacağız ve sıkı tutunacağız...

Dünya, düzensizliği uzun süre kaldıramaz; sabırla çalkantının durmasını bekleyeceğiz...

Ve şu önemli...

Batı Bloku'nda olmamız asla Doğu'yu unutmamız anlamına gelmemeli...

***



NOT DEFTERİ

İnsanın aniden yaşlandığı veya bunu aniden öğrendiği bir an vardır. Muhtemelen böyle anlarda panik içinde uzaklarda yok olan geçmişin son vagonunun ardından koşarsın. (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)