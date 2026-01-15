Kibirden, büyüklenmeden, uyduruk havalar atıp kendini bir şey sananlardan ve narsistik kişilik bozukluğundan şikâyet edip duruyoruz...

Giderek sayıları artıyor mu ne!

Sosyal medyayı bunlar sardı...

Politika, sanat, ünlülük dünyası da öyle...

O kadar ki, Google merak edenler baksın diye "narsisizm" hakkında hap bilgilerle doldu son yıllarda.

İyi de...

Bir de bu tiplere koltuk değneği olanlar ve hayranlar var.

Onlara ne oluyor?

***

Psikoanalitik gelişim teorisine çok değer verdiğim'un belirttiği gibi...Narsisizm kökeninde bir bebeğindır.Gelişmesi için gereklidir bu.Ama sonra soğuk, ilgisiz, hatta yıkıcı ebeveyn (özellikle anne) işi bozar vegiderek saldırı silahına dönüşür.Kestirmeden gidersek...Daha sonra tatsızlık ilerler, ilerler...Gayet hastalıklıhavalarınıabarttıkça abartan yetişkinler ortayaçıkar...(Bak şu işe! Sanki'ı anlatır gibi oluyorum ama o işin şov yanı... Yoksada zaten bir türmu?)

***

Bana kalırsa...Biraz da ötekileri (bazen hepimizi, bazen özel seçilmiş "kurban" tipleri) sorgulama zamanı...Narsistiklerin hepçekişini vurguluyoruz ya...

***

Instagram fenomeni hatunlar var mesela...

Sabah akşam takipçilerini alttan alta aşağılıyorlar...

Birini gördüm geçen gün...

Eşiyle birlikte "zengin" Dubai manzarasını arkasına almış "Kim bizim kadar mutlu olabilir, hiç kıskanmayın" yazmış ciddi ciddi...

Görünüşüne bakılırsa inançlı birisi ama belli ki ruh dünyası kopmuş gitmiş...

Eh bir milyon takipçisi var, bu hâllerinin doğru olduğunu düşünüyordur.

Her hâlinden huzurlu olduğu anlaşılan ama bundan asla bahsetmeyen çiftlerin ise akrabaları hariç takipçileri yok...

Ne dünya ama!..

Anladınız mı derdimi?

Daha konuşacağız bu konuda...

***



NOT DEFTERİ

Üşümeyi, aşağı yukarı hepiniz bilirsiniz: Titremek, içi katılmak, buz kesmek... Hayır, asıl üşümek onlar değildir. Üşümek bir tür yanmaktır. (R. HALİD KARAY / Gurbet Hikâyeleri)