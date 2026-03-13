Aslında Witkoff savaşın arkasındaki bütün dinamiği ağzından kaçırdı...

Kimbilir, belki de "Yeter artık" deyip açığa vurmayı tercih etmiştir...

Nasıl mı?

ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Witkoff, CNBC özel yayınında İsrail'in coğrafi küçüklüğüne ve bölgedeki kırılganlığına dikkat çekti...

Ve dedi ki: "İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden içinde olduğumuz durum İsrail için varoluşsal bir mesele..."

Ne demek bu?

Şu demek:

İran'a saldırıyoruz, Lübnan'a saldırıyoruz; çünkü İsrail'in kendini güvende hissetmesi ve Ortadoğu'nun yeniden dizaynı için artık başka bir yol yoktu, demek...

***

Sürekli tartışıyoruz, konuşuyoruz...Olup bitene akıl erdirmeye çalışıyoruz...Yaklaşan ABD-Çin hesaplaşmasının ilk ayağı olarak bakanlar var...Epstein dosyalarındaki Trump gerçeği üzerinden şantaj gerçeği vurgulanıyor...Petrol ihtiyacı bakımdan Körfez 'e bağımlı olmayan ABD'nin bütün dünyaya diz çöktürme projesi deneniyor...Hepsi anlamlı...Ama şunu anlamıyorum: İran 'a açılan savaşınhedefinin bir safhası olduğunu net biçimde görmek bu kadar mı zor?ABD ve İsrail'in bölgedekianlamamış...

***

Düşünebiliyor musunuz?anlamakta bile hâlâ zorlanıyoruz...Gazze'nin yeniden şekillendirilmesinin ABD'nin de isteği olduğuna uyanmamız içinşahit olmamız gerekti.

***

Önce İran'ın...Sonra da Türkiye 'nin uslandırılması...Bunu da anlamaktan kaçınırsak, işimiz zorlaşır.

***

Ortadoğu'nun İsrail'in istediği hâle getirilmesi Evanjelik tahakküm altındaki ABD'nin dünyada yeniden hegemon olması için en kritik safhadır.

Gerisi detayların şangırtısı..

***



NOT DEFTERİ

İnsan, hani kıstırılmış sanır kendini... Düştüğü bataktan kolayca sıyrılacak beş on tane açık kapı varken, birini bile görmemiştir... Sonra, farkına varınca... Çok sonra... "Ne kadar budalaymışım!" der. (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)