Aslında Witkoff savaşın arkasındaki bütün dinamiği ağzından kaçırdı...
Kimbilir, belki de "Yeter artık" deyip açığa vurmayı tercih etmiştir...
Nasıl mı?
ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Witkoff, CNBC özel yayınında İsrail'in coğrafi küçüklüğüne ve bölgedeki kırılganlığına dikkat çekti...
Ve dedi ki: "İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden içinde olduğumuz durum İsrail için varoluşsal bir mesele..."
Ne demek bu?
Şu demek:
İran'a saldırıyoruz, Lübnan'a saldırıyoruz; çünkü İsrail'in kendini güvende hissetmesi ve Ortadoğu'nun yeniden dizaynı için artık başka bir yol yoktu, demek...
***Sürekli tartışıyoruz, konuşuyoruz...
***Düşünebiliyor musunuz?
***İsrail'in nihai "huzuru" için geriye ne kaldı?
***
Ortadoğu'nun İsrail'in istediği hâle getirilmesi Evanjelik tahakküm altındaki ABD'nin dünyada yeniden hegemon olması için en kritik safhadır.
Gerisi detayların şangırtısı..
***
NOT DEFTERİ
İnsan, hani kıstırılmış sanır kendini... Düştüğü bataktan kolayca sıyrılacak beş on tane açık kapı varken, birini bile görmemiştir... Sonra, farkına varınca... Çok sonra... "Ne kadar budalaymışım!" der. (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)