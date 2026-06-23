Belki geniş çoğunluk gibi...

Siz de böyle şeyleri heyecanlı filmlere veya çok satan romanlara has uydurma iddialar sanıyordunuz...

Şakacıktan gerilim veya süslü bir gizemcilik sayanlarınız da vardır...

Nedir bu?

Sadece davetle girilen seçkinler örgütü...

Dünyanın sonuna odaklı konferanslar veren ve "Ben deccalden endişe etmem, ortaya çıksın isterim" diyen bir ultra zengin...

Görüntü ve ses kaydı alınması yasak, not aldığı görülenlerin derhal çıkartıldığı kapalı toplantılar...

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Silikon Vadisi kaynaklı bir örgütlenmenin ta kendisiymiş...Gerçi geçen yıldan beri lafı ediliyordu ama en yakınlarında dolaşanlar bile "Hadi canım!" diyordu...Artık apaçık...meğerse kalburüstü 200 kişiye önderlik ediyormuş...Bir dakika...Öyle pandemi sonrası kurulmuş bir gizli yapılanmadan bahsetmiyoruz...Tam 20 yıl önce kurulmuş Dialog cemiyeti...Epeyyapmıştır yani...

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Bu arada...Son yıllardaen zekice ve hızlı parlamayı yapan dijital pazarlama şirketinin sahibinin cemiyetin toplantılarına katıldığı iddia ediliyor...Ve ABD yönetiminde kimin arkasında durup maddi olarak destekliyor bu cemiyet?Tabii ki,

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Bizim kamuoyumuz böyle şeyleri konuşmaya pek alışkın değil...Gerçi artık Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'yla da idare edemiyoruz ama bir türlügibi meselelere gelemiyoruz...Sosyal medyada haber şöyle bir parladı ama arkası gelmedi...(Türkçe hâliyle yazmayı tercih ediyorum) cemiyetibir yapı...Kıyameti istiyorlar... Yapay zekâ , iklim sorunları ve nükleer savaş korkusuylaamaçlıyorlar.Deccal mi?Bütün konferanslardaanlamına geliyor.

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Bir kenarda başlangıç olarak dursun bu satırlar...

Yakında üzerine daha çok konuşmak zorunda kalacağımızı tahmin ediyorum.

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NOT DEFTERİ

Koca bir saman yığınını tutuşturmak için tek kibrit, aklı ateşe vermek için tek sözcük yeterlidir. (L. DURRELL / Monsieur ya da Karanlıklar Prensi)