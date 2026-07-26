Tekneler ışıktan bir çanak içine demirlemiş gibiler… Bu kadarcık mehtap yetiyor bu güzelliğe…

Etrafları karanlık…

Uzakta bir yerde teneke bir orkestra Nilüfer şarkıları çalıyor…

"Alışkanlıklarım benden daha yorgun / Anılar şimdi uzakta bir yıldız / İçimde çırpınan birileri /Ağırlaşır birden yalnızlığım…"

Bak şimdi…

"Dokunsalar Ağlarım" şarkısı değil mi bu?

Hafif bir rüzgar kordon boyundaki ağaçları yalayıp ve müziği de yanına alıp uzaklaşıyor…

***

Şu yaşımda yaz akşamlarının şahane ""ini bir daha çalışıyorum: Akşam karanlığı denilen şey

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Cep telefonumda Google sayfası açıp yıllar önce bu ayda neler yazmışım acaba diye bakıyorum…Karşıma 2011'den "" başlıklı yazım çıkıyor. Ege 'de her köşeyi hallaç pamuğu gibi attığım;Yaz mevsimi denince aklına deniz ve güneş gelenlere, gündüz deniz, gece eğlenceden başka bir şey bilmeyenlere kızmışım belli ki…Ve şöyle yazmışım…Yaz mevsimleri boyunca binlerce yıldır içimize işleyen, genetiğimize kaydolan asılbaşka bir yerde! Nerede mi?

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Tam şu an bu satırlara bir kez daha imzamı atarım…ZatenSonbaharda içimize hüzün basmasına sebep olan, kışın geçsin gitsin diye beklediğimiz, ilkbaharda özlemini çektiğimiz akşamlar…

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Bak bak!Şunlar da var o yazımda…"İğde kokuları altında bir sedire uzanıp yıldızları seyretmemiş;, şehrin ıssız caddelerinde tek başına amaçsızca yürümemiş,Henüztam olarak tatmamış, anlamamış, hakkını vermemiştir!"

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Neyse…İçeri girip yatağa uzanayım artık…Şimdi de ""yi çalıyorlar.Kapı açık kalsın bari…