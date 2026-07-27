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HAŞMET BABAOĞLU
27 Temmuz 2026, Pazartesi

HAŞMET BABAOĞLU

Büyük bir savaşa doğru… uyanmak!

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Geçenlerde bir tartışma programı izliyorum…
Her gece ayrı bir kanalda kadrolu olarak görev yapan yorumcu "Arkadaşlar bölgesel savaşlar deyip duruyoruz ama bana kalırsa artık üçüncü dünya savaşının başlarındayız" demez mi!
Vay canına!
Ekrana bir daha baktım, doğru görüyorum…
Daha bir yıl önce benim bir yazıma laf arasında taş atmıştı bu arkadaş… "Üçüncü dünya savaşı falan diyorlar, büyük devletler ister mi öyle şey? Bu abartmalar Ortadoğu'da ve Ukrayna'da olan biteni anlamamızı engelliyor" demişti…
Güldüm içimden…
Olacak bunlar…

***

Benim meselem korku yaymak veya ille de büyük bir savaş olacak diye çığırtkanlık yapmak değil, bunu yıllardır anlatamıyorum…
Meselem büyük resmin nereye doğru evrildiğini anlatmak…
Bölgesel gerginliklerin aslında birbirleriyle bağlantılı olduğunu fark ettirmek…
Şimdi bazıları Ukrayna füzeleri Hazar denizinde gemi vurunca dünyanın nereye gittiğine uyanıyorlar…
Başkaları da belki Kuzey Buz Denizi'nde uyanır…
Ama her gün altına ve gümüşe başka bir fiyat biçilmesinden veya yirminci yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ( hepsi birbirinden yalan ) adalet ve siyaset söylemlerinin iflas etmesinden de anlayabilirlerdi aslında…

***

Daha önce yazmış mıydım, hatırlamıyorum…
"The Great Illusion" (Büyük Yanılsama) adlı kitabıyla ünlenen Norman Angell, 1913 Haziran'ında "Alman Öğrencilere Açık Mektup" yayımlamıştı…
Mektubunda diyordu ki…
"Dünya globalleşme çağındadır ve bir daha asla büyük bir savaş çıkmayacaktır…"
Sadece bir yıl sonra olanı biliyoruz…
Ve şimdi yüzümüzde acı bir tebessüm ile okuyoruz bunları…

***

Okullarda öğretilen savaş tarihi ve savaşa dair bilgilerle büyük dünya savaşları uyuşmaz…
Bu savaşlar kazanmak veya düşmana direnmek için son çare olarak yapılmaz.
Bu savaşlar "yeni bir dünya düzeni" kurmak için ağır ağır geliştirilir… En kötüsü de bu savaşlar yeni bir nüfus düzenlemesi ve geniş kitlelerin zenginleşmesinin önüne geçmek üzere çıkartılır.
Yani büyük savaşlar bir "reaksiyon" değil, bir "tasarı" ürünüdür.
Bunları aklımızda tutalım…
Sonra yine konuşacağız…
Tekrar tekrar…

***


NOT DEFTERİ
Savaşta hiçbir zaman gerçekten öldürmek istediğin birini öldürmezsin. ( E. HEMINGWAY / Çanlar Kimin İçin Çalıyor )

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