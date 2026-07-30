Satürn etkisi artıyormuş...
Finansal gelişmelere dikkat etmek gerekiyormuş...
TV açık...
Gevşek bir genç adam, burç yorumları yapıyor.
Heyecanla dinleyenlere soruyorum; finansal durumunuz nasıl, birikiminiz falan var mı?
Yüzüme öyle garip garip bakıyorlar...
Ne birikimi?
Biri genç emekli...
Beslenmesini zor hallediyor.
Öteki asgari ücretli...
Ama bayılıyorlar burç yorumlarına...
***
Deli misiniz siz, diyorum.
Ama çıkıyor, diyor biri...
Kova dolunayı varmış mesela, diyorum; kariyerinizde değişiklik olabilirmiş...
Biri önüne bakarak "İşten mi atılacağım?"
diye soruyor, acı bir tebessüm yerleşiyor yüzüme...
Kızım, diyorum; seninkine kariyer demek doğru olur mu ki, bu burç etkisini ciddiye alıp konuşalım...
İnanmıyor musun, diye soruyorlar...
İnansam ne olacak, diyorum.
Magazin alanına ait burç yorumları kadınları hipnoz içinde "budalalaştırmak" ve gerçek dünyadan koparmak için var herhalde...
Ayrıca hiçbir burç yorumcusunun sade insana
seslendiğini görmedim, umurlarında değilsiniz
, diye devam ediyorum...
Yüzleri düşüyor.
Tam o sırada ekrandaki yorumcu gerdan kırarak "Kovalar artık nerelerde tatilyapar bilemiyorum, aşklarıyla birliktebir yerlere gidecekler"
diyor.
Benimkilerden çıt yok...
Ne tatili?
Ne aşkı yahu!
***
İkindi vakti TV'leri işte...
Burç yorumcusu gidiyor...
Yerine "sağlıklı ve uzun yaşam uzmanı" geliyor...
Sunucu hatun ağzını hayranlıktan kapatamıyor dinlerken...
Adı geçen bitki karışımlarından büyüleniyor.
Artık "Kantaron yağı sür, bir şeyin kalmaz" devri de geçti...
Hep daha özgün, daha egzotik ve alternatif tıp sektörüne daha çok kazandıracak şeyler
gerekiyor;
Afrika
'daki Şia ağacının yemişinden elde edilen yağ isteniyor...
Tıpkı burç yorumları gibi...
Tıpkı modern tıbbın ilaç sektörünün muamelesi gibi...
Bu alanda da "SADE İNSAN"ın esamesi okunmuyor...
Genç emekliye soruyorum: Alıyor musun bu merhemleri?
Maaşım yetmiyor, diyor, hep taksitle...
***
Sade insan artık reyting malzemesi olmaktan öteye bir anlam taşımıyor.
Bir de boş umutların sersem müşterisi olduğunda seviliyor...
Yani...
Hâlimiz harap!
***
NOT DEFTERİ
Gündüz, geceden kuşku duymayan başka bir dünyadır. İki dünya iç içe geçmemelidir. (G.GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)