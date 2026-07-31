Elon Musk ne dedi yapay zekâ konusunda?..

Baktınız mı?

Palantir CEO'su Alex Karp ne demişti?

Yapay zekâyı eğitmek için iki yıldır Avrupa'daki sahaflardan toplanan ve daha sonra imha edilen nadir kitaplar mevzusu var ki, çok ürkütücü...

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Son günlerde dünyanın konusu bu...Yapay zekâ yukarı, yapay zekâ aşağı...dümdüz gerçekler ucuzdur zaten, alı pulu yoktur...Soru şu:

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Çok hararetli ama epeyce eski politik gündemimiz bile artıknın elinden kurtulamıyor...Geçenlerde pek şık bir politik açıklama okudum, sorumlusu olduğunu düşündüğüm kişiye pek beğendiğimi söyledim...demez mi?

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Bak şimdi yazdıklarıma...Oldu mu ya!Oysa hafif takılıp geçmek için konuyu açmadım...

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geçen yüzyılın başından beri...(Bazı düşünürler "yeryüzünün sonbaharı" diyorlar, yeryüzünün ne günahı var?)Zekâmız kıvraklığına âşıktı artık; ilahi kökünden kopmuş halde koşturuyordu...

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Şimdi işler hızla değişiyor...Hiç değilse geleceğe uzanan yoldakiönceden kestirebilen zekâmız bile ıskartaya çıkartılacaksa...Düşüncemiz iyiden iyiye kırılıp dökülecekse...

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Bizdeki yapay zekâ tartışmaları daha dar çerçeve içinde ilerliyor tabii...Oysa oralarda da çok sert sorular kapıyı çalacak yakında...Beş yıl öncesine kadardan veyaden nasıl hevesle bahsedilirdi.Şimdi iş(yapay zekâyla)seviyesine inmeye doğru ilerliyor.Gülünç, aynı zamanda acıklı ve çok gerçek!..

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Neyse, Boğaz kıyısında sade kahvemi içerken böyle bir yazı yazmak da olacak şey değil hani...

Yukarıda da mahalle pazarı kurulmuş...

Çanakkale domatesinin zamanı geçti mi yahu?

Olsa da alsam...

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NOT DEFTERİ

Hiç kimse rüyasından bir şey alıp getirememiştir. Rüyanın çıkışında görünmez bir gümrük vardır, orada her şeye el konulur. (G.GOSPODINOV / Doğal Roman)