Elon Musk ne dedi yapay zekâ konusunda?..
Baktınız mı?
Palantir CEO'su Alex Karp ne demişti?
Yapay zekâyı eğitmek için iki yıldır Avrupa'daki sahaflardan toplanan ve daha sonra imha edilen nadir kitaplar mevzusu var ki, çok ürkütücü...
***
Son günlerde dünyanın konusu bu...
Yapay zekâ yukarı, yapay zekâ aşağı...
Şimdi pek ucuz bir soru soracağım;
dümdüz gerçekler ucuzdur zaten, alı pulu yoktur...
Soru şu:
Gerçek zekâmız nerede?
Ondan bahseden var mı?
Biliyorum, siz de bir ses işitiyorsunuz...
Sanki selası okunuyor.
***
Çok hararetli ama epeyce eski politik gündemimiz bile artık "yapay zekâ"
nın elinden kurtulamıyor...
Geçenlerde pek şık bir politik açıklama okudum, sorumlusu olduğunu düşündüğüm kişiye pek beğendiğimi söyledim...
"Abi biz yazdık, sağol ama aramızda kalsın, yapay zekâ epeyce düzeltti, şekil verdi"
demez mi?
***
Bak şimdi yazdıklarıma...
Oldu mu ya!
Oysa hafif takılıp geçmek için konuyu açmadım...
***
İnsanlığın sonbaharındaydık
geçen yüzyılın başından beri...
(Bazı düşünürler "yeryüzünün sonbaharı" diyorlar, yeryüzünün ne günahı var?) Düşüncemiz "bilgi"nin kibrinekapılmış, bilimi ilahlaştırmıştı.
Duygularımız hicap, merhamet, şefkatten uzaklaşmıştı...
Zekâmız kıvraklığına âşıktı artık; ilahi kökünden kopmuş halde koşturuyordu...
***
Şimdi işler hızla değişiyor...
Galiba bu yüzyıl "kış"a gireceğiz...
Hiç değilse geleceğe uzanan yoldaki "çukurları"
önceden kestirebilen zekâmız bile ıskartaya çıkartılacaksa...
Düşüncemiz iyiden iyiye kırılıp dökülecekse...
Vah bize!
***
Bizdeki yapay zekâ tartışmaları daha dar çerçeve içinde ilerliyor tabii...
Şirketler, işler, çalışanlar...
Oysa oralarda da çok sert sorular kapıyı çalacak yakında...
Beş yıl öncesine kadar "yaratıcı çalışanlar"
dan veya "bireysel zekâsı yüksek yöneticiler"
den nasıl hevesle bahsedilirdi.
Şimdi iş "makinelerle"
(yapay zekâyla) uyumlu çalışabiliyor mu,çalışamıyor mu
seviyesine inmeye doğru ilerliyor.
Gülünç, aynı zamanda acıklı ve çok gerçek!..
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Neyse, Boğaz kıyısında sade kahvemi içerken böyle bir yazı yazmak da olacak şey değil hani...
Yukarıda da mahalle pazarı kurulmuş...
Çanakkale domatesinin zamanı geçti mi yahu?
Olsa da alsam...
***
NOT DEFTERİ
Hiç kimse rüyasından bir şey alıp getirememiştir. Rüyanın çıkışında görünmez bir gümrük vardır, orada her şeye el konulur. (G.GOSPODINOV / Doğal Roman)