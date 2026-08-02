Gün ağarırken uzun yolda olmayı seviyorum...

Bir de ikindilerde...

Ben direksiyondayım, zehir gibi uyanığım...

Lakin dünya hâlâ uyuyor gibi...

Ayçiçeği tarlaları, zeytinlikler gözlerini açmamışlar...

***

Aynı yatakta birbirlerinin ayak ucunda ve kimbilir kaçıncı rüyalarını gören ballarımı izlemeyi mesela...Bir de kadınların uyuma hâlleri var...Biliyorum, pek sevmez kadınlar uyurken izlenmeyi ama benim onlara olan sevgim artar uyurken görünce...

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Bir uykusuzun uzaktan uykuyu sevmesi böyle bir şey işte!Çok zor dalıyoruz.Günümüz insanının büyük dertlerinden biri bu...Gevşeyebilmek gerekiyor ve modern insan bunu asla beceremiyor.

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Geçen gün bir uzman(!) TV'de,dedi...Cebin ışığı ne olacak?Bir de yeni çıkan şarkılara bakıp dinlemek var.Her gece yatağa yattıktan sonra akla geliyor...Biz uykusuzların hâli sadece bir "hastalık" gibi anlaşılmamalı...Geceyi seviyoruz biz.Zamanla uykusuzluğu da sever oluyoruz.

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Şunu da unutmayalım...Zaman geçiyor ve akşam çökerken, hele gece vakti bu gerçekle tekrar tekrar hesaplaşıyoruz...Felsefeci Helene L'Heulliet buna,diyor.Öyle gerçekten...Ve bu yüzden uyuyamayan kişiden (yani zamandan ) çalar...Sonrası?Sonuna kadar direnmek ve "sızıp kalmak!"

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Tatilde uzun uzun uyuyan ve bu yüzden yanındaki eşini dostunu kızdıran insanlar tanıdım...hiç hafife alınacak bir şey değildir...

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Benim için uykusuzluğun en güzel hâli tatiller...Mesela tam şimdi...Herkes ortalıktan çekildi...Neşeli çığlıkları bana kadar geliyor.Ve ah!O güzel ritmik ses!Böyle zamanlarda daha da çok uzaklaşıyorum uykudan...diye düşünüyorum artık...Vaktin gelmedi henüz diyorum uykuya...Boynunu eğip uzaklaşıyor.