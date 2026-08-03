Geçen yılın bahar aylarına dönelim mi?

Afrika Aslanı tatbikatına...

Öyle Google'a falan bakarsanız...

Fas'ın ev sahipliğinde Fas, Tunus, Senegal, Gana'nın katıldığı ve ABD'nin Afrika Ordusu (AFRICOM) tarafından düzenlenmiş bir tatbikat olduğunu okursunuz...

"Temizlenmiş" bir hikaye!

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Gerçek nasıl peki?..Tatbikat törenindeöğrenmek gerek mesela... Cezayir 'in bu ""yi şiddetle protesto edip tatbikata gelmediğini bilmek gerekir mesela...Daha geçen ayın 20'sinde...Yaniiki devlet arasındaki soğukluğu kaldırdığı Cezayir...Yine geçen ay İsrail'in bakanları ve başbakanlarıyla her fırsatta tehdit ettiği İspanya ...

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Hiç şüpheniz olmasın...ABD ve İsrail, Tunus'a çektiği"u önümüzdeki süreçteve Akdeniz'in güney şeridinikılmak için elinden geleni yapacaktır.Çünkü kısa dönem içindehem kuzeyden (Ukrayna) savaşla meşgul etmek, hem de güneyde (Akdeniz) kıpırdayamaz hale getirmek istiyorlar...İşte buna cesaret edemeyip projelerini erteliyorlar.Çünkü Türkiye son yıllarda yaptığı ekonomik, askeri ve politik ataklarla sürekli "" mesajı veriyor...

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Konuyu nereye getireceğimi biliyorsunuz...Geriye dönüp birçok şeyi hatırlamamız gerek...Suudi Arabistan'ın bile daha yeni zorlandığı'nı güle oynaya 2020'de imzalayan Fas'tan söz ediyoruz nihayetinde...

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Fas'ı futbolu, kültürü, turizmiyle seviyoruz, tanıyoruz falan ama siyasetinin hiçbir sevimli yanı yok...

Fas halkı bir yanda...

Fas Kralı VI Muhammed yönetimi öte yanda...

Fas'ı yöneten hanedanın vukuatı da çok: daha 1960'larda Kazablanka'da yapılan Arap Zirvesi'nin gizli kayıtlarını İsrail'e teslim ettikleri söylenir...

Bu enformasyon 1967 savaşında İsrail'e yaramıştı...

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NOT DEFTERİ

Geçmiş çürür mü, yoksa plastik poşetler gibi neredeyse hiç değişmeden etraftaki her şeyi yavaşça zehirler mi? Bir yerlerde geçmişi de geri dönüştürecek fabrikaların olması gerekmiyor mu? (G.GOSPODINOV / Zaman Sığınağı )