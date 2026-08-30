"Bildim bileli şu İstanbul yakışıksız hareket edenlerle dolu bir şehirdir. 'Kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü' fehvasınca ölmüş yılları fazla pohpohlamaktayız."

Ne zaman yazılmış bu satırlar?

1958'de...

Kim yazmış?

Refik Halit Karay...

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derken şehir insanının medeniyetten uzak davranışlarını kastediyordu Refik Halit..., umumi yerlerde kadınlara yüz kızartıcı biçimde yaklaşımı ve şoförlerin terbiyesizliğini şikâyet konusu ediyordu...Geçen gün'nın (eskilerin deyişiyle hâlâ bir "mesire yeri") oradan geçiyordum. Parktaki kavga yola kadar taşmıştı; yolda da motorcular ile taksiciler kavga ediyordu...Fakat şunu da sormak zorundayım:Hayır!

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Refik Halit'in 1950'lerde İstanbul üzerine yazdıklarını okuyorum ve anlıyorum ki,Geçtim,(selatin camilerin çevresi gecekondudan beter yapılarla doluydu, camileri görmek imkânsızdı) karman çormanlığı...Cumhuriyetin ilk 30 yılında İstanbul'un bir türayrıca üzerinde durmaya değer bir konudur.

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Bizler; yani Kadıköy veya Üsküdar'da oturanlar içimizden şöyle konuşurduk:."Ve o hırgür hiç bitmedi!

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Gerçek şu ki...Gerçekten de şehrin derlenip toparlanması çok geçe kaldı...90'ların ikinci yarısında başlayan çalışmalara kadar beklenmişti...

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Fakat sonra ne oldu?Biliyorsunuz, ben "kent" ile "şehir" arasında kesin bir ayrım yaparım...Kenttir o!

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Mülki sınırlar başka şey,başka... Beylikdüzü 'ne veya Başakşehir 'e içimiz İstanbul diyebiliyor mu?Anadolu yakasındaalmıyor muyuz?

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