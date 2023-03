Seçim yaklaştıkça adaylar, saflar ve ittifaklar netleşiyor. 6'lı koalisyon masasının 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu da bir tarafa not edelim.

Cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıkları da gündemde. Bence bu ittifakların önemi çok abartılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin tavrı aşağı yukarı belli oldu. Falanca ittifak istedi diye insanların siyasi tercihleri değişmez. Bu açıdan bakıldığında seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini söyleyebiliriz.



MUHALİF SEÇMENİN TAMAMI KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİR Mİ?

6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu'nun başını çektiği bir grubun hâlâ Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini söyleyebiliriz. Dahası, Meral Akşener'in masayı devirdiği gün CHP'lilerden gelen küfür ve hakaretler de unutulmuş değil.

Babacan, Davutoğlu ve Uysal'ın verdiği desteğin getirisi, götürüsü tartışılır. Saadet Partisi'nde ise sular durulmuyor. Yüzde 1'in altına düşmüş oy oranlarından Kılıçdaroğlu'na kaç oy çıkar bilmiyorum.

HDP'ye gelince... HDP bir siyasi parti değil. Kandil'den emir alan bir yapı var karşımızda. Milletvekilleri listelerinin nerelerde yapıldığını da sanırım söylememe gerek yok. Örgüt disiplini içerisinde oy verecekler. Daha önceki seçimlerde ve yapılan kamuoyu araştırmalarında HDP tabanından Erdoğan'a ciddi oranda oy geldiğini biliyoruz. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak olan HDP'nin tabanından Erdoğan'a ne kadar oy çıkar bilmiyorum ama blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Sonuç olarak Kılıçdaroğlu açısından İyi Parti, HDP, Gelecek, DEVA ve Saadet'in oyları çantada keklik değil.



ÇOK FARKLI KLASMANDA İKİ LİDER YARIŞIYOR

Cumhur İttifakı açısından durum biraz daha farklı. Erdoğan'ın aldığı destekler ve yaptığı ittifaklar çıkar ilişkileri üzerinden değil, ilkeler doğrultusunda gelişen anlayış birlikteliğinden kaynaklanıyor. Kimse kimseye talimat vermiyor. Zaten normal bir seçmen de talimat dinlemez. Kabine girdiğinde kalbinden kim geçiyorsa ona oy verir. Bu seçimlerde de farklı olmayacak.

Dünkü yazımda Kılıçdaroğlu'nun bilgisizliğine vurgu yapmış ve "Türkiye böyle bir cumhurbaşkanını hak etmiyor" demiştim. Muhaliflerin bazısı kızmış, bir kesimi de bana hak vermiş.

Türkiye, 14 Mayıs'ta önemli bir yol ayrımında. Bir tarafta 21 yıldır ülkede baş döndürücü gelişmelere imza atmış, 15 seçim kazanmış Erdoğan gibi bir lider var. Diğer tarafta ülkesi için tek bir çivi çakmamış, hayatı başarısızlıklarla dolu, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden habersiz Kılıçdaroğlu var. Çok farklı klasmanda yarışan iki liderden bahsediyoruz. Her açıdan aralarında uçurum mevcut. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizce bu seçimleri kim kazanacak?