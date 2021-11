Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın 24 Kasım'daki Ankara ziyareti, yeni Türkiye'nin hem eski Ortadoğu'daki nüfuzunun tescil edilmesini hem de sorunlar yaşadığı bazı ülkelerle başlattığı yeni diplomasi dönemini simgeleyen bir realite olarak okunmalıdır.

Ziyaret bu bağlamda jeo-politik ve jeo-ekonomik açıdan iki köklü hamleyi sembolize ediyor.

Jeo-politik anlamda ziyaret, Türkiye'nin Çin ve Rusya merkezli büyük Asya açılımının aksayan ayağı konumundaki Körfez'den Mısır'a kadar uzanan Batı Asya'ya da ağırlık vereceğini simgeliyor. Çünkü neredeyse 10 yıldır Mısır yanında Suudi Arabistan ve BAE gibi aktörlerle sancılı bir dönem geçirdik.

Bu nedenle Ortadoğu'da Türkiye karşıtı blokun en militan figürü olarak bilinen BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'ın Ankara'ya gelişini, sorunlu sürecin artık geride kaldığının göstergesi olarak algılamak lazım.

Jeo-ekonomik anlamda ise ziyaret, Türkiye'nin faiz ve döviz cenderesindeki talana dayalı mandacı ekonomik model yerine ilan ettiği yeni iktisadi sisteminin bölge ülkelerince de benimsendiğine işaret ediyor.

İşte biraz da bu yüzden ziyaret öncesi Atlantik dünyası, döviz kuru manipülasyonları üzerinden ülkemize yönelik finansal terör saldırılarını en üst aşamaya tırmandırdı.

***

Ne var ki Al Nahyan'ın imzaladığı anlaşmalar, deliye dönen faiz ve döviz baronlarının suratına adeta birgibi indi.Şüphe yok ki önümüzdeki süreçte Batı dünyası daha da çıldıracak. Çünküilan ettiğisadece küresel finans çetelerinin Türkiye'dekikurutmuyor, bu çetelerin bölge ülkelerindeki sömürü çarkını da baltalıyor.Dolayısıyla yeni Türkiye'nin bölgeye dönüşü, siyasi ve ekonomik sömürü sitemini derinden sarsacak. Ziraen yakın müttefiklerini bile zorda bırakan gelgitleri, Suudi Arabistan ve BAE gibiaktörleri daha da paniğe sevk ediyor.Nitekim hem Abu Dabi hem Riyad, ABD'nin artık güvenilir bir teminat olmadığını anlamaya başladı.ABD ve Avrupa'nın kendilerini yalnızbıraktığını gördüler. Bu yüzdendetalebine heriki ülke de olumsuz yanıt verdi.

***

İzlediği siyasetle itibarına itibar katarken Türkiye isekadar uzanan geniş coğrafyada kader birliği ettiği hiçbir dostunu yalnız bırakmadı. Sözünün eri olduğunu gösterdi ve müttefiklerini her şart altında destekledi. Bu gerçeği en çok da BAE ve Suudi Arabistan yakından tecrübe etti.Yeni Türkiye her açıdan eski Ortadoğu'ya umut veriyor. Küresel dengelerdeTürkiye de bölgede artık öncü bir rol oynamak istiyor. Bunun yolu da bölge ülkeleriyleyeniden devreye sokmaktan geçiyor.Bu bağlamda Mısır ile açılım, İsrail ile iletişim, BAE ile yakınlaşma ve S.Arabistan ile aşamalı bir uzlaşı stratejisi devrede.Kuşkusuz Türkiye'nin bölgeye geri dönüşü bir hatadan çok evine dönüşü simgeliyor. Bu açılım,yanında ikili ve bölgesel sorunlarda uzlaşıya varılmasını da hızlandıracaktır.Haliyleyeni Türkiye rüzgârı,eski Ortadoğu'yu da her açıdanyenileyecektir.