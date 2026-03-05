Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar İran’daki siyonist kıyamet projesi...
BERCAN TUTAR
05 Mart 2026, Perşembe

BERCAN TUTAR

İran’daki siyonist kıyamet projesi...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Göz göre göre sinsi ve soykırımcı planlarını uyguluyorlar. Avrupa'yı ve ABD'yi avucunun içine alan siyonist anlayış kendi teolojik safsatalarını adım adım hayata geçiriyor. Sınır tanımıyorlar. Filistin, Lübnan, Irak ve Afganistan'daki kaos projelerinin yeni sahası şimdi İran. Son 47 yılda büyüttükleri ve önünü açtıkları İran rejiminin artık raf ömrünü doldurduğuna inanıyorlar. Yeni bir aşamanın düğmesine bastılar.
İran'a yönelik istila projesine önce ABD'yi ikna ettiler. Hem de 'savaşlara karşıyım' diyen ABD Başkanı Donald Trump'ı en ön safta cepheye sürerek. İsrail ve ABD'nin sadece dört hafta süreceği açıklanan operasyonu beş günde bütün Körfez'i, Ortadoğu'yu hatta Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde yayıldı.
Ardından bu istila harekâtına önceleri uzak duran Avrupa ülkeleri de dâhil oldu. İran planına katılmayacağını söyleyen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler kısa sürede çark etti.
Nitekim Avrupa ülkeleri 28 Eylül 2025'te BM yaptırımlarını yeniden aktive ederek İran projesine sadece ekonomik destek vereceğini açıklamıştı. Ama peşinden Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terörist ilan ederek siyonist dayatmaya siyasi ve diplomatik kalkan oldular.

***

Şimdi İngiltere üslerini açarak, Fransa Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndererek, Almanya her tür desteği vereceğini açıklayarak ve Yunanistan da Kıbrıs adasına yığınak yaparak siyonist projesinin birer azılı militanına dönüşüverdiler. Siyonistlerin Avrupa yanında İran'ın sözde müttefikleri Rusya, Çin ve Hindistan'ı da kendi saflarına çektiğini unutmayalım. Haliyle Trump'ın dört hafta ile sınırlı olacağını söylediği saldırı askeri, siyasi ve ekonomik yan etkilerin devreye girmesiyle bölgesel ve küresel bir kaosa dönüşüyor. Kriz Asya Pasifik, Ortadoğu, Latin Amerika, Güney Asya ve ABD'yi daha şimdiden etkilemeye başladı.
Türkiye ise bu krize 534 kilometreyi bulan kara sınırımızın hemen ötesindeki Kürtler üzerinden dâhil ediliyor. Nitekim CIA, Kürt grupları silahlandırıp isyana teşvik etme senaryolarını ilan etmeye başladı. Trump, Irak'taki Kürt liderler Mesud Barzani ve Bafıl Talabani ile bu meseleyi telefonda bizzat konuştu.
Olası bir riske karşı diğer senaryolar da devrede. 'CIA'nın Kürtleri planı' sonuç vermezse bu kez İran füzelerinin yöneldiği ülkemiz üzerinden NATO'nun 5. maddesi harekete geçirilebilir. İlk denemelerini yaptılar da.

***

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) dünkü açıklamasında "İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirmesi" bu yeni planın işret fişeği olarak okunmalı. Bu yolla bütün NATO ülkeleri siyonist zihniyetin kaos projelerine hizmete koşulacak. Buna direnen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi liderler ise doğrudan tehdit ediliyor.
Demem o ki siyonistler eliyle bölgemiz ve dünya yeni bir kaosa sürükleniyor. Bunda elbet teolojik totalitarizme dönüşen İran rejiminin kurulurken de yıkılırken de siyonist hedeflere hizmet eden bir mekanizmaya dönüştürüldüğünü unutmamalıyız. Tıpkı diğer ülkeler gibi. Dolayısıyla geliyorum diyen bir kıyametle karşı karşıyayız. Kimse şaşırmış gibi yapmasın.
Siyonizmin siyasi Armageddon hayalini yani dünyayı kıyamete zorlayacaklarını Binyamin Netanyahu daha 1987 yılında herkese duyurmuştu.
New York: Avon Collection yayınevinden çıkan "Terrorism: How the West Can Win/Terörizm: Batı Nasıl Kazanabilir" başlıklı 254 sayfalık kitabında Netanyahu, bugünkü kaos planlarını satır satır anlatmıştı.
O zamanlar siyonist fantezi diye küçümsenen kitaptaki öneriler kısa sürede ABD'nin küresel dış politikasına dönüştü. O nedenle siyonistlerin her açıklamasını hatta saçmalıklarını dahi göz ardı etmemek ve sayıklamalarını bile stratejik muhakemeden geçirmek lazım. Yoksa bütün dünyayı Filistinlileştirene kadar durmayacaklar.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >