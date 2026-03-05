Göz göre göre sinsi ve soykırımcı planlarını uyguluyorlar. Avrupa'yı ve ABD'yi avucunun içine alan siyonist anlayış kendi teolojik safsatalarını adım adım hayata geçiriyor. Sınır tanımıyorlar. Filistin, Lübnan, Irak ve Afganistan'daki kaos projelerinin yeni sahası şimdi İran. Son 47 yılda büyüttükleri ve önünü açtıkları İran rejiminin artık raf ömrünü doldurduğuna inanıyorlar. Yeni bir aşamanın düğmesine bastılar.

İran'a yönelik istila projesine önce ABD'yi ikna ettiler. Hem de 'savaşlara karşıyım' diyen ABD Başkanı Donald Trump'ı en ön safta cepheye sürerek. İsrail ve ABD'nin sadece dört hafta süreceği açıklanan operasyonu beş günde bütün Körfez'i, Ortadoğu'yu hatta Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde yayıldı.

Ardından bu istila harekâtına önceleri uzak duran Avrupa ülkeleri de dâhil oldu. İran planına katılmayacağını söyleyen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler kısa sürede çark etti.

Nitekim Avrupa ülkeleri 28 Eylül 2025'te BM yaptırımlarını yeniden aktive ederek İran projesine sadece ekonomik destek vereceğini açıklamıştı. Ama peşinden Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terörist ilan ederek siyonist dayatmaya siyasi ve diplomatik kalkan oldular.

***

Şimdi İngiltere üslerini açarak, Fransa Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndererek, Almanya her tür desteği vereceğini açıklayarak ve Yunanistan da Kıbrıs adasına yığınak yaparakdönüşüverdiler. Siyonistlerin Avrupa yanındada kendi saflarına çektiğini unutmayalım. Haliyle Trump'ın dört hafta ile sınırlı olacağını söylediği saldırı askeri, siyasi ve ekonomik yan etkilerin devreye girmesiyle bölgesel ve küresel bir kaosa dönüşüyor. Kriz Asya Pasifik, Ortadoğu, Latin Amerika, Güney Asya ve ABD'yi daha şimdiden etkilemeye başladı.Türkiye ise bu krizehemen ötesindeki Kürtler üzerinden dâhil ediliyor. Nitekimisyana teşvik etme senaryolarını ilan etmeye başladı. Trump, Irak'taki Kürt liderlerile bu meseleyi telefonda bizzat konuştu.Olası bir riske karşı diğer senaryolar da devrede. 'CIA'nın Kürtleri planı' sonuç vermezse bu kez İran füzelerinin yöneldiği ülkemiz üzerindenİlk denemelerini yaptılar da.

***

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) dünkü açıklamasında "İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirmesi" buolarak okunmalı. Bu yolla bütün NATO ülkeleri siyonist zihniyetin kaos projelerine hizmete koşulacak. Buna direnengibi liderler ise doğrudan tehdit ediliyor.Demem o ki siyonistler eliyle bölgemiz ve dünya yeni bir kaosa sürükleniyor. Bunda elbetdönüşen İran rejiminin kurulurken de yıkılırken de siyonist hedeflere hizmet eden bir mekanizmaya dönüştürüldüğünü unutmamalıyız. Tıpkı diğer ülkeler gibi. Dolayısıyla geliyorum diyen bir kıyametle karşı karşıyayız. Kimse şaşırmış gibi yapmasın.yaniBinyamin Netanyahu daha 1987 yılında herkese duyurmuştu.yayınevinden çıkanbaşlıklı 254 sayfalık kitabında Netanyahu, bugünkü kaos planlarını satır satır anlatmıştı.O zamanlarkitaptaki öneriler kısa sürede ABD'nin küresel dış politikasına dönüştü. O nedenle siyonistlerin her açıklamasını hatta saçmalıklarını dahi göz ardı etmemek ve sayıklamalarını bilegeçirmek lazım. Yoksadurmayacaklar.