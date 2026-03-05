Göz göre göre sinsi ve soykırımcı planlarını uyguluyorlar. Avrupa'yı ve ABD'yi avucunun içine alan siyonist anlayış kendi teolojik safsatalarını adım adım hayata geçiriyor. Sınır tanımıyorlar. Filistin, Lübnan, Irak ve Afganistan'daki kaos projelerinin yeni sahası şimdi İran. Son 47 yılda büyüttükleri ve önünü açtıkları İran rejiminin artık raf ömrünü doldurduğuna inanıyorlar. Yeni bir aşamanın düğmesine bastılar.
İran'a yönelik istila projesine önce ABD'yi ikna ettiler. Hem de 'savaşlara karşıyım' diyen ABD Başkanı Donald Trump'ı en ön safta cepheye sürerek. İsrail ve ABD'nin sadece dört hafta süreceği açıklanan operasyonu beş günde bütün Körfez'i, Ortadoğu'yu hatta Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde yayıldı.
Ardından bu istila harekâtına önceleri uzak duran Avrupa ülkeleri de dâhil oldu. İran planına katılmayacağını söyleyen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler kısa sürede çark etti.
Nitekim Avrupa ülkeleri 28 Eylül 2025'te BM yaptırımlarını yeniden aktive ederek İran projesine sadece ekonomik destek vereceğini açıklamıştı. Ama peşinden Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terörist ilan ederek siyonist dayatmaya siyasi ve diplomatik kalkan oldular.
***Şimdi İngiltere üslerini açarak, Fransa Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndererek, Almanya her tür desteği vereceğini açıklayarak ve Yunanistan da Kıbrıs adasına yığınak yaparak siyonist projesinin birer azılı militanına dönüşüverdiler. Siyonistlerin Avrupa yanında İran'ın sözde müttefikleri Rusya, Çin ve Hindistan'ı da kendi saflarına çektiğini unutmayalım. Haliyle Trump'ın dört hafta ile sınırlı olacağını söylediği saldırı askeri, siyasi ve ekonomik yan etkilerin devreye girmesiyle bölgesel ve küresel bir kaosa dönüşüyor. Kriz Asya Pasifik, Ortadoğu, Latin Amerika, Güney Asya ve ABD'yi daha şimdiden etkilemeye başladı.
***Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) dünkü açıklamasında "İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirmesi" bu yeni planın işret fişeği olarak okunmalı. Bu yolla bütün NATO ülkeleri siyonist zihniyetin kaos projelerine hizmete koşulacak. Buna direnen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi liderler ise doğrudan tehdit ediliyor.