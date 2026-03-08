Bazı analizciler İran savaşını Amerikan imparatorluğunun çöküşünü hızlandıran bir faktör olarak görüyor. Bunu da ABD'nin İran operasyonunda kendi ulusal çıkarlarından ziyade siyonist İsrail'in stratejik hesaplarına alet olmasına bağlıyorlar. Ben ise tam tersini düşünüyorum.

Bu bir ideoloji veya din savaşı değil. Siyonist ve evanjelik motifler çok ön plana çıkmış olabilir ancak bu savaş bir süper aktörün jeopolitik hedeflerine ulaşmak için askeri gücün yanında bütün yumuşak güç unsurlarını da devreye soktuğu anlamına geliyor. Bütün ipler Amerikan müesses nizamının elinde. Haliyle İsrail, İran'ın kaderini belirleyici bir aktörden çok işlevinden dolayı öne çıkarılan bir faktör konumunda.

Unutmayalım ki emperyalist paylaşım savaşının ana lokomotifi Amerikan devletinin ulusal çıkarlarıdır. Bu çerçevede ABD dünyadaki enerji kaynaklarını, finans kapitali, kritik madenleri, nakil yollarını, ticaret koridorlarını ve jeopolitik önemi yüksek bölgeler ile İsrail gibi aktörleri kontrol etmeye yoğunlaşır. Temel hedef ise askeri, siyasi ve özellikle de petro-dolar hegemonyasına dayalı ekonomik ve finansal küresel üstünlüğün devam ettirilmesidir.

***

Bu çerçeveden bakınca siyonist evanjelik kesimlerin Ortadoğu 'da bir kıyamet savaşı (Armageddon) çıkarması beyhude bir çaba. Böyle bir kıyamet savaşı için en uygun aktörZira Ortadoğu'daki hiçbir ülkenin Amerikan gücüyle yarışabilmesi mümkün değil. Hatta bölge ülkelerinin ABD'nin jandarması İsrail ile baş etmesi de zor görünüyor.Neden mi? Öncelikleolmasından. İkincisi deSamson Seçeneği bir intiharvari doktrine işaret ediyor. Bu seçenek, İsrail'in olası bir konvansiyonel savaşta zorlandığı anda düşmanlarına karşıHaliyle İsrail'in nükleer programındaki asıl endişe verici yön bu silahlara sahip olup olmasından çok buplanladığıdır. Görüldüğü üzerebir çılgın siyonist zihniyet var karşımızda.Dolayısıyla ABD, İran'a yönelik yeni sömürgecilik projesinin başarıya ulaşmasında da en çok siyonist ve evanjelik zihniyete güveniyor.Bu emperyalist paylaşım savaşında İsrail'in de üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yerine getirdiğini unutmamak lazım. Bir bakıma ABD ve İsrail, Ortadoğu'daki projelerini gerçekleştirmek içinda yanigerçekten de 'sınır' tanımıyorlar ve tanımayacaklar da. Gazze'de bunu fazlasıyla gördük zaten.

***

Bütün ahlaki ve insani çizgiler yanında ülkelerin siyasi ve coğrafi sınırlarını da çiğniyorlar. Özellikle İsrail medyasında da sık sık dile getirildiği gibiÇünkü bu savaşla Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardındanson vermeyi amaçlıyorlar.Nitekimyazarı Meir Swissa, "İran'a karşı başlayan İsrail- Amerika savaşı sadece askeri bir çatışma değil. Bu savaştarafından çizilen haritayı nihayetinde silebilecek bir çatışma olabilir" sözleriyle asıl hedefi itiraf ediyor.İşte tam da buradaçevriliyor. Zira bütün bu kaotik projelerin önündeki tek engel Türkiye. Bu nedenleyoluyla Türkiye'yi de İran'ı Balkanlaştırma stratejisinin bir dişlisi yapmayı planlıyorlar. Hâsılı kelamİran'ı parçalama seçeneği daha fazla ağırlık kazanıyor. Ama unuttukları bir şey var.Ve Türkiye'nin de kendi planları var artık...