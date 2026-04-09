Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bercan Tutar İsrail’de ateşkes şoku
BERCAN TUTAR
09 Nisan 2026, Perşembe

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İran'a yönelik 40 günlük savaşın en büyük kaybedeni kuşku yok ki kaosa doymayan stratejisiyle bölgemizi yangın yerine çeviren siyonist İsrail. Gazze'de soykırım yaparak tam bir terör devletine dönüştüğünü ispatlayan İsrail'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanı sonrası şok hâkim.
İran'da duvara toslayan siyonist zihniyetin Ortadoğu ile Doğu Akdeniz bölgesindeki devletleri bölerek ve parçalayarak zayıflatma stratejisi büyük darbe aldı. ABD'nin askeri, siyasi ve ekonomik desteğine rağmen İsrail yönetiminin İran'da istediği sonuca ulaşamaması siyonist çevrelerde büyük bir paniğe yol açmış görünüyor.
Fakat Trump'ın pragmatist ve reel-politik anlayışından uzak olan siyonist İsrail gelişmelere hâlâ fanatik, ideolojik ve histerik bir teo-politikanın at gözlüklerinden bakıyor. Nitekim bu öfkeyle ve sadist zihniyetle hareket eden İsrail yönetimi İran'a saldırı için kullandığı yüzlerce uçağı Lübnan'a yönlendirdi. 10 dakikada 100'ü aşkın hedefi vuran İsrail jetleri Lübnan'da tarihin en büyük bombardımanını gerçekleştirdi. Bu satırları yazdığımız saatlerde 500'ü aşkın ölü ve yaralı olduğu söyleniyordu.

***

Ne var ki bu bir çaresiz stratejinin dışavurumu. Dünya medyası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'aslan kükremesi'nin kedi miyavlamasına; ABD'nin 'destansı öfke' adını verdiği askeri harekâtın ise 'trajikomik öfke nöbetine' dönüştüğünü yazarak alay ediyor. İsrail muhalefeti de isyanda. Ana muhalefetteki Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi'nin lideri eski başbakanlardan Yair Lapid, İsrail'in ağır bir stratejik yenilgi aldığını söylerken aynı partiden vekil olan Meirav Ben Ari ise hezimete uğrayan Netanyahu'yu Trump'ın piyonu olarak niteledi.
Jerusalem Post'a konuşan Lapid, siyonist hayallerinin maruz kaldığı hezimeti "Tarihimiz boyunca hiç böyle bir siyasi felaket yaşanmadı. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren kararlar alınırken İsrail masada bile yoktu. Bu tablo İsrail'in güvenliği için uzun vadeli sonuçlar doğuracak" sözleriyle dile getirdi.
Kuşku yok ki bu duygusal şok bütün siyonistleri kuşatmış durumda. Sadece Netanyahu'ya değil ABD Başkanı Trump'a da ateş püskürüyorlar. Daha şimdiden İran ile ateşkes kararının ABD ile İsrail ilişkilerini sarstığı yorumları öne çıkıyor. Zira alelacele yapılan anketlerde bile bu ayrışmayı görmek mümkün.

***

İsrail'e verilen destek dipte. Pew Research'ün araştırmasında İran ile savaştan sonra İsrail'e yönelik olumsuz görüş ABD'de yüzde 60'lara varmış görünüyor. Çok olumsuz görüşe sahiplerin oranı ise yüzde 28'lerde. Zira Amerikan halkı Trump'ı savaşa sürükleyen asıl gücün İsrail ve siyonist lobi olduğuna inanıyor. Siyonistlerin kaotik projeleri nedeniyle ekonomik ve insani bedel ödediklerine inanan Amerikan halkı bir bakıma İsrail'e karşı adeta burnundan soluyor. Anket sonuçları da bunu doğruluyor zaten.
ABD'nin arkasına saklanarak herkese dayılanan İsrail için aslında bir devrin sonunun geldiğine işaret ediyor bu ateşkes kararı. İsterse 15 gün sonra İran'a yeniden saldırsınlar. Bu hakikat değişmeyecek. Bu nedenle İsrailli siyasiler Trump'a 'Korkak, kaçtın!' diyerek saldırıyor. Daha da kuduracaklar ve birbirlerine düşecekler. Çünkü hedeflerine ulaşamadılar.
Devirmek istedikleri İran rejimi daha da güçlendi. İran devleti ve halkı daha da bütünleşti. İran'ın Hürmüz üzerindeki hâkimiyeti daha da pekişti. Ortadoğu'daki İsrail karşıtlığı siyonistlerin kalesi ABD'de bile giderek yayılıyor.
Siyonistler için en kötüsü de Trump'ın Amerikan halkının hissiyatına kulak vermesi. Yani ülkesini İsrail'in peşinden savaşa sürüklemenin pişmanlığını ve hatasını anlayarak karar değiştirmesi. Çünkü Trump, sadece ABD halkının değil dünyada en sadık müttefiklerinin de onu yalnız bıraktığını gördü. Yol yakınken hatadan dönen Trump, İsrail'i adeta şoka soktu. ABD'den tarihi bir darbe yediklerini düşünen siyonistlerin hezimeti önümüzdeki süreçte daha da derinleşecek. Gidişat bunu gösteriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >