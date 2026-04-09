İran'a yönelik 40 günlük savaşın en büyük kaybedeni kuşku yok ki kaosa doymayan stratejisiyle bölgemizi yangın yerine çeviren siyonist İsrail. Gazze'de soykırım yaparak tam bir terör devletine dönüştüğünü ispatlayan İsrail'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanı sonrası şok hâkim.
İran'da duvara toslayan siyonist zihniyetin Ortadoğu ile Doğu Akdeniz bölgesindeki devletleri bölerek ve parçalayarak zayıflatma stratejisi büyük darbe aldı. ABD'nin askeri, siyasi ve ekonomik desteğine rağmen İsrail yönetiminin İran'da istediği sonuca ulaşamaması siyonist çevrelerde büyük bir paniğe yol açmış görünüyor.
Fakat Trump'ın pragmatist ve reel-politik anlayışından uzak olan siyonist İsrail gelişmelere hâlâ fanatik, ideolojik ve histerik bir teo-politikanın at gözlüklerinden bakıyor. Nitekim bu öfkeyle ve sadist zihniyetle hareket eden İsrail yönetimi İran'a saldırı için kullandığı yüzlerce uçağı Lübnan'a yönlendirdi. 10 dakikada 100'ü aşkın hedefi vuran İsrail jetleri Lübnan'da tarihin en büyük bombardımanını gerçekleştirdi. Bu satırları yazdığımız saatlerde 500'ü aşkın ölü ve yaralı olduğu söyleniyordu.
***Ne var ki bu bir çaresiz stratejinin dışavurumu. Dünya medyası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'aslan kükremesi'nin kedi miyavlamasına; ABD'nin 'destansı öfke' adını verdiği askeri harekâtın ise 'trajikomik öfke nöbetine' dönüştüğünü yazarak alay ediyor. İsrail muhalefeti de isyanda. Ana muhalefetteki Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi'nin lideri eski başbakanlardan Yair Lapid, İsrail'in ağır bir stratejik yenilgi aldığını söylerken aynı partiden vekil olan Meirav Ben Ari ise hezimete uğrayan Netanyahu'yu Trump'ın piyonu olarak niteledi.
***İsrail'e verilen destek dipte. Pew Research'ün araştırmasında İran ile savaştan sonra İsrail'e yönelik olumsuz görüş ABD'de yüzde 60'lara varmış görünüyor. Çok olumsuz görüşe sahiplerin oranı ise yüzde 28'lerde. Zira Amerikan halkı Trump'ı savaşa sürükleyen asıl gücün İsrail ve siyonist lobi olduğuna inanıyor. Siyonistlerin kaotik projeleri nedeniyle ekonomik ve insani bedel ödediklerine inanan Amerikan halkı bir bakıma İsrail'e karşı adeta burnundan soluyor. Anket sonuçları da bunu doğruluyor zaten.