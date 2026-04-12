Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasında barış masasının kurulmasına karar verildi. Kritik eşik aşıldı. Bu tarihi teması ve 'uzlaşı'yı aktüel siyasetin ve maksimalist taleplerin yol açtığı çetrefilli noktalar üzerinden değil de ana nedenlere ve ulaşılmak istenen büyük resimdeki ana hedefe odaklanarak yorumlamak gerekiyor.
Haliyle mikro açıdan değil de makro jeopolitik çerçeveden bakınca ilk kez kabine düzeyinde ABD ve İran arasındaki gerçekleşen bu tarihi temasın sonuçları bölgesel ve küresel dinamiklerde köklü değişimlere yol açacak. Zira dünkü yazımda da dile getirdiğim gibi ABD'nin İran karşısında diplomasiye sarılmasında Hürmüz Boğazı kozundan daha çok kendi ekonomik ve siyasi iç yapısıyla askeri kapasitesinden kaynaklanan birçok faktör var.
ABD'nin eski savunma bakanı Stephen Bryen bu faktörlerin başında Rusya, Çin ve İran'ın sahip olduğu füze kapasitesi karşısında ABD'nin yetersiz kalan füze stoku ve füze üretim hızındaki yavaşlık ve standardizasyonsuzluğun geldiğine inanıyor. ABD'nin farklı savunma şirketleri tarafından üretilen füze, mühimmat, savunma ve saldırı sistemleri gibi silahların entegrasyondan yoksun olması ABD'nin askeri caydırıcılığını ve yeteneklerini öteliyor. Bryen bu paradoksu "Sorun füze savunma sistemleri. Özellikle de Patriot için yeterli füze üretemememizdir. Patriot, balistik füzelere karşı Amerikan hava savunmasının belkemiğidir" sözleriyle açıklıyor.
***WSJ, NYT ve CNN gibi Amerikan kartel medyası bile İran'ın füze stoklarının yeterliliği ve üretim hızının altını çizerken ABD'nin ise Ortadoğu'daki füze stoklarının dibe vurduğunu açık açık itiraf ediyor. ABD'nin üst düzey SM3 füze envanterinin 330, THAAD'ın ise 650 olduğunun altını çizen Byren, "İsrail'in de benzer bir sorunu var. Arrow-3 füze önleme sistemleri yetersiz" diyor.
***Görüldüğü üzere bir yılda farklı kategorilerde daha az maliyetle binlerce füze üreten Rusya, Çin ve İran ile karşılaştırıldığında ABD'nin füze üretim hızı ve sayısı çok yetersizken maliyeti ise çok yüksek. Ancak bu tablo tek başına ABD'nin İran ile masaya oturmasının nedeni değil. ABD'yi İran ile uzlaşıya iten asıl faktör ulusal, küresel ve bölgesel düzeyde değişen reel-politik dinamikler. ABD, hegemonyasına meydan okuyan İran'ı bölgesel güç mimarisine eklemek zorunda. Aksi halde küresel güç pozisyonunu kaybedeceğini görüyor.