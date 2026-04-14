İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşında öne çıkan en önemli cephelerden biri de Lübnan. İsrail, önceden hazırladığı kaotik siyonist planını İran ile savaş bahanesiyle yeniden tedavüle soktu.

İsrail'in Lübnan stratejisi ikisi iç biri dış hedef olmak üzere üç faktörden oluşuyor. İç faktörler Hizbullah'ı ulusal düzeyde baskı altına alıp örgütün hem bir direniş odağı olarak askeri meşruiyetini hem de bir parti olarak Şiilerin temsilcisi konumundaki siyasi meşruiyetini yok etmek.

Şimdiye kadar Hıristiyan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Sünni Başbakan Nevvaf Selam üzerinden Hizbullah'ı silahsızlandırarak toplumsal meşruiyetini yok etme yönündeki baskı sonuç vermedi. Ancak siyonistler bu hedefinden vazgeçmiş değil.

Beyrut'u bu olasılığa hazırlamak için İsrail, sopa ve havuç seçeneklerini aynı anda kullanıyor. Nitekim siyonist rejimin, Lübnan ile 43 yıl sonra bugün Washington'da ilk doğrudan görüşmelere razı olması bu şeytani planın bir parçası. Bu görüşmeler, 1983'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında açıkça yürütülen ilk barış müzakereleri.

Bu tarihi buluşmadaHizbullah'ın tasfiyesi. Ancak Lübnan hükümeti Hizbullah'ı karşısına alacak bir güçten yoksun. İsrail bir bakıma Lübnan hükümetinedayatıyor. Gerçekte ise İsrail, Beyrut hükümetinin askeri olarak yapmadığıdurumda. Hizbullah'ın direnişini kırıp Beyrut'un elini güçlendirmek istiyor.Dolayısıyla Beyrut'taki hükümetin İsrail'in güney sınırındaki bölgelere saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan etmesini istemesiYoksa Beyrut, saldırılar devam derken siyonist rejimle masaya oturamazdı. Kısaca İsrail, Lübnan'a "Ya benim kirli planımın figüranı olursun ya da iç savaş kararı alırsın. Yoksa egemenliğini ayaklar altına almaya devam edip ben kendim seni parçalarım" diyor.Siyonist rejim, Hizbullah'ı güçsüzleştirecek askeri ve siyasi operasyonlarını aslındayürütüyor. Bu yolla Beyrut'u Hizbullah karşısında daha kuvvetli bir pozisyona getirmek istiyor. Burada siyasi olarakolduğu tezini işliyor İsrail sürekli. Siyonist stratejinin diğer ayağı iseörgütün askeri direniş kapasitesini yok etmek.

Bu hedefine ulaşmak için de İsrail, Lübnan'ın güneyindehatta daha da kuzeye giderekne kadar olanbölgeyi demografikyürütüyor. Hizbullah'ın güneydekigibi kalelerini ele geçirmek isteyen İsrail hem örgütün bu kentlerle ikmal hatlarını kesmeyi hem de bu bölgelerden İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlenmesini yok etmeyi planlıyor.İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik stratejisinin temelini Hizbullah'ın diğer bölgelerden göndereceği yardımları kesip direnişini kırmaya dayanıyor. İsrail bu nedenle sadece güneyi değilbaşta olmak üzere Hizbullah'ın güçlü olduğubölgeleri de durmadan bombalıyor.Fakat ne yaparsa yapsın İsrail'in bu başarısız stratejisidoğurmayacaktır. Zira Beyrut hükümetiyle barış görüşmesi yürütürken oHizbullah'ı vurmaya devam etmekHâsılı kelam, bu paradoksal siyonist stratejiBu nedenle bu kaotik strateji her açıdangörünüyor.