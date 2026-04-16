İran yönetiminin ABD ile kapsamlı bir anlaşma yapma hazırlığı en çok da 'stratejik dostları' Moskova ve Pekin'de alarma yol açmış görünüyor. Anlaşma ihtimali belirir belirmez savaşın en şiddetli anlarında sırra kadem basan ve sadra şifa en küçük bir açıklama yapmaktan bile imtina eden Rus ve Çinli yetkililer, şimdi beyan üstüne beyan veriyor.

Bir bakıma zevahiri kurtarmak için çırpınıyorlar. İstihbarat kaynaklarından sızdırılan haberlerle bu iki ülkenin İran'ın ABD ve İsrail'e karşı verdiği başarılı misillemelerde Rus ve Çin istihbarat uydu sistemleriyle füze teknolojisi aparatlarını kullandığı propagandası yapılıyor. Ne var ki Rusya ve Çin için bir devrin kapandığını söylemek lazım. İran'ı ve İran'ın içinde bulunduğu zorlu şartları istismar çağı artık sona eriyor. ABD'nin başta Ortadoğu olmak üzere Batı Asya'da devrede olan 1980'lerden kalma Soğuk Savaş rejimi/statükosu kökten değişiyor.

Bu değişimin en somut adımı, 15 Ağustos 2025'teki Alaska Zirvesi'ydi. Bu zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya karşı kılıçlarını gömerek Avrupa'nın hedefindeki Rus Lider Vladimir Putin'e istediği uluslararası meşruiyeti verdi.

Peki, karşılığında ne aldı dersiniz? Bana göre İran'ı aldı. Daha önce de Suriye , Venezuela, Ermenistan ve Azerbaycan'ı almıştı. Bu yolla ABDistediği gibi nüfuz etme imkânına kavuşmaya başladı.Unutmayalım ki Putin, Suriye'den sonra Kafkasya'yı Alaska zirvesinden hemen önce Trump'a hediye etti. Alaska'daki buluşmadan bir hafta önceWashington'da imzalanan anlaşma ileABD desteğiyleadıyla yeniden yapılandırıldı. 99 yıllığına Zengezur'un işletme hakkını elde eden ABD, bu avantajla Orta Asya 'ya doğrudan erişim imkânına kavuştu.İran'a saldırı öncesi Trump,6 Kasım 2025'teliderleri Beyaz Saray'da C5+1 formatında bir araya geldi. Bu hamleyle ABD,dengeleyecek stratejisinin startını da vermiş oldu. Aynı bağlamda ABD ve İsrail'in İran hamlesi öncesida dikkat çekiciydi.

Geldiğimiz aşamada küresel güneydetartışması giderek büyüyor. Aynı derece Çin'in pasifliği de tartışılıyor. Zira Tahran, merhumŞubat 2023'teki ve şu anki CumhurbaşkanıEylül 2025'teki Pekin ziyaretlerinden eli boş döndü.İran'ınbile Rusya ve Çin'in ihanetini şu ifadelerle eleştirmişti: "Biz onlara Şahed-136, 131 ve 129 İHA'ları verirken onlar neden bize SU-35 uçakları, S-400 ve Mi-28 saldırı helikopterlerini vermiyor? Çin'e ucuz petrol veriyoruz. Ama karşılığında ne teknolojik katkı ne de diplomatik alabiliyoruz!" Devrim Muhafızları'nın sitesiPekin ve Kremlin'in ABD ile İsrail'in saldırılarına yönelik ılımlı dilini eleştirmişti.Hasılı kelam aslında daha savaş başlamadanbiliyordu. Fakat çaresizdi. İran'ın içinde bulunduğu şartları istismar eden bu iki güce karşı alternatifleri sınırlıydı. Ancak şimdi İran, ABD ve İsrail'e karşı gösterdiği direnişle düşmanları kadar sözde dostlarını da afallatmış görünüyor.Haliyle bu sözde dostlara verilecek en anlamlı mesajolacaktır. Unutmayalım ki İran'ın ABD gözündeki stratejik önemi Rusya ve Çin'den az değil hatta daha fazladır. Özellikle de Çin söz konusu olunca. Zira İran ile anlaşan ABD,değilyoluylada çevreleme imkânına kavuşacaktır. Dolayısıyla bundan sonrasını İran'a ihanet eden Rusya ve Çin düşünsün artık!