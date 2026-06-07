ABD ve İsrail arasındaki stratejik ilişki artık sona eriyor. Aslında böyle bir ilişki pek yoktu. Hiç olmadı. Bunun en açık göstergesi, ABD'nin Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya ile sahip olduğu onlarca yıllık askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı anlaşmalarına İsrail'i asla dâhil etmemesidir. ABD şimdi de en çok yapay zekâ ve kuantum teknolojileri konusunda hassas davranıyor. Yahudi lobilerinin yoğun baskı faaliyetleri hep sonuçsuz kaldı.
Haliyle Amerikan devleti, Ortadoğu'daki kirli işlerini yaptırdığı İsrail ile artık yavaş yavaş yol ayrımına gelmiş durumda. Hatta George Friedman gibi 'gölge CIA' olarak gösterilen isimler açıkça iki ülke arasındaki ittifakın krizde olduğunu yazıyor.
Nitekim Friedman, "İsrail'in stratejik sorunu" adlı son yazısında gelişen yeni füze ve insansız savaş teknolojileriyle İsrail'in coğrafi açıdan sahip olduğu dezavantajların, ABD'nin Tel Aviv'i askeri açıdan savunmasını artık imkânsız hale getirdiğinin altını çiziyor. Zaten Gazze soykırımı ile başlayan ve İran savaşı ile doruğa çıkan sıkışmışlık sadece diplomatik ve siyasi yönden değil savunma ve istihbarat açısından da ABD ile İsrail arasındaki iplerin giderek gerildiğini hatta inceldiğini gösteriyor.
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Dolayısıyla ABD'nin İsrail'e yönelik tutumu her alanda değişiyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump
'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
'ya yönelik sert çıkışları, ittifaktaki kırılmanın en somut sinyali
olarak okunuyor.
Avrupa'daki anti-siyonist dalga ABD'yi de sarmış
durumda. Amerikalı saygın akademisyenlerden Joel Kotkin, City Journal'daki son yazısında Batı'da Yahudi karşıtlığının 1930'lardan beri görülmemiş bir şiddete
ulaştığını vurguluyor.
Soykırımcı İsrail ile aralarına mesafe koymaya çalışan Yahudiler, İngiltere ve Kanada'da yeni anti-siyonist partiler
kurup geleceklerini kurtarmaya çalışıyor.
Örneğin Yahudi aktör ve hipnoterapist Zack Polanski İngiltere
'deki antisiyonist Yeşiller Partisi'nin
liderliğine geçti. Ardından mayıstaki yerel seçimlerde Londra'nın iki ilçesinde
zafer kazandı. Kanada
'da ise anti-siyonist Yahudiler, Avi Lewis liderliğinde Yeni Demokratlar Partisi'ni
kurdu.
Bu hamleler aslında yaklaşan fırtınanın zararlarından kurtulma gayretleri. Çünkü Amerikalılar paralarının İsrail'e akmasına
karşı çıkıyor. Kongre'de de İsrail'e silah satışına karşı çıkan senatör ve milletvekillerinin sayısı her geçen gün artıyor.
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Tehlikeyi gören Yahudi lobisi, ABD'de hazırlıkları süren yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA)
yeni bir madde ekleyerek İsrail'e silah satışlarında Kongre'yi 'by-pass' etmeyi
planlıyor.
Pentagon'un bütçesini belirleyen savunma paketindeki 224'üncü madde, Amerikan ve İsrail ordularının teknolojik ve operasyonel açıdan entegre edilmesini
öngörüyor. Ancak bu hamle Kongre'deki farklı kesimleri İsrail karşıtı ittifakta
bir araya getirdi.
ABD'deki anti-siyonist yeni dalgada göze çarpan unsurlardan biri de Pentagon'un İsrail'in ABD'deki casusluk faaliyetlerinin yol açtığı tehdidi artık 'kritik' seviyeye
yükseltmesidir. Bir diğer ezber bozan gelişme de
İsrail'in nükleer silahlarının artık Kongre çatısı altında da tartışılmasıdır. Geçen ay 30 Demokrat Parti üyesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya
mektup yazarak Beyaz Saray'ın İsrail'in nükleer programını kamuoyuna açıklamasını
istedi.
Demokrat vekillerin ısrarlarına dayanamayan Rubio, İsrail'in nükleer programı hakkındaki soruları Kongre'deki gizli bir toplantıda yanıtlamaya hazır olduğunu söyledi. Hâsılı kelam, bütün bu gelişmeler ABD'deki İsrail tabusunun artık yıkıldığını gösteriyor.