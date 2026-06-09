İran ile İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle Ortadoğu'daki tansiyon yeniden had safhaya çıktı. 102. gününe giren savaşta çatışmaların yeniden yayılmasından korkuluyor. Fakat ben karşılıklı saldırıların fazla tırmanacağı kanaatinde değilim. Zira ABD Başkanı Donald Trump artık ne İran'ın ne de İsrail'in tarafında yer alıyor. Trump bu kez kendi çıkarını savunuyor ve kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor.

İran krizi başladığından bu yana her ne kadar Trump'ın çok sıkıştığı ve umduğunu bulamadığı söylense de ben o kanaatte değilim. Bütün zorluklarına rağmen krizi hâlâ Trump yönetiyor. Tam istediği gibi gitmese de çatışma ve çözüm süreci hâlâ ABD Başkanı'nın kontrolünde görünüyor.

Amerikan müesses nizamı ile Evanjelik-siyonist yapılanma, kazanamayacakları İran ve Hürmüz krizlerini bir çözüme ulaştırmaktan ziyade bu sorunları sistematik şekilde istismar etmeyi ve bundan olabildiğince yararlanmayı tercih ediyor.

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Düşük yoğunluklu ve kontrollü bir kaos planlamasından yana görünen, savunma endüstrisine hükmeden Amerikan savaş lordları ve küresel finans çevreleri, ulusal ve küresel ekonomileri tehdit edenÇünkü İran savaşı ve Hürmüz krizi, bu kesimlerin rantlarına rant katıyor. Savaş, kriz ve kaosun derinleşmesini isteyen kesimlerin başını ise İsrail Başbakanıçekiyor. Netanyahu'nunkaosların derinleşmesine ve yayılmasına bağlı. Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davalarından paçayı kurtarıp hapse düşmemesinin tek çıkış yolu var. O dayapılacakyeniden başbakan seçilmesi.Ancak seçimden zaferle çıkması daendeksli. Hatta İran'da istediğine ulaşamasa da en azındansiyonist işgal ve ilhak planlarını hayata geçirmesi gerekiyor.

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Fakat öyle görünüyor ki bunu da yapması çok zor. Zira paradoksal gelse de Netanyahu'nun zaferi, ABD Başkanıanlamına gelecektir. Kasım ayında davar. Okların hedefindeki Trump'ın bu ara seçimlerdekonumuna düşmemesi ve seçimden zaferle ayrılması için İran'daki savaşı bitirip Hürmüz krizini bir an önce çözmesi gerekiyor. Yoksa hakkındakihemenindirilecektir.Bir bakıma soykırımcı ve savaş suçlusuNetanyahu'nun geleceği İran'daki savaş ve kaosun derinleşmesine bağlıykenHâliyle geldiğimiz aşamadadurumda. Batılı ve Doğulu analistlerin çoğu Netanyahu'yu şanslı görse de bendüşüncesindeyim.