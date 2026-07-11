Dünya son birkaç senedir yoğun şekilde Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye'ye dair jeopolitik dil hızla yenileniyor. Ancak ülkemize hâlâ ideolojik gözlüklerle bakanlar yani 'üç kuruşluk zahmetiye' karşılığında yıllarca bu ülkede sömürgeci zihniyetin papağanlığını yapanlar bu jeopolitik değişimi kavramakta zorlanıyor.

Oysa yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu yeni dünyanın merkezinde ise Türkiye var. Bize on yılda bir format atan NATO'ya artık Türkiye format atıyor. Hatta NATO üzerinden Avrupa'ya bile yeni Türkiye formatı çekiliyor. Haliyle Kaan motorlarından S-400'lere, F-35'lerden CAATSA yaptırımlarına kadar ABD ile yıllardır çözülemeyen sorun başlıkları birer birer buharlaşıyor.

Neden peki? Türkiye mi çok güçlendi yoksa rakiplerimiz mi zayıfladı? Cevap her ikisi de! Zira Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın küresel gövde gösterisine dönüşen NATO zirvesi, her açıdan Batı gücünün limitini ve Türkiye'nin ise artan stratejik ağırlığını yeniden tescilledi.

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Kuşku yok ki bölgesel ve küresel siyasette merkeze yerleşen Türkiye'nin gücükaynaklanıyor. NATO üyeliğimiz, Müslüman dünyanın çelik çekirdeği olmamız, güçlü bir liderlikle idare edilmemiz ve savunma endüstrisinde yaptığımız devrimler yanındadünyada ve çevremizde yol açtığıda payı var.Dolayısıyla Türkiye küresel siyasetteki kriz sahalarında ortaya çıkanetkin hamlelerle doldurma becerisi ve kapasitesine sahip olmasıyla yıldızlaşıyor. Krizler ve savaşlar nedeniyle Avrupa'nın da Ortadoğu'nun da Körfez 'in de Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın dakökten sarsılmış durumda.Bu nedenlegibi aktörler şimdi Türkiye'ye artık işbirliği yapılması gerekenolarak bakıyor. Çünkü bu aktörlerin hiçbiri yol açtıkları krizleri tek başına çözecek ve yol açtıkları güç boşluklarını tek başlarına dolduracak yeterlilikte değil. ABD başta olmak üzere emperyal aktörlerintek başına bölgesel ve küresel düzen oluşturacak donanımları kalmadı.

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