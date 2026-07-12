İran ve ABD arasındaki ateşkes karşılıklı saldırılarla yeniden bozulurken diplomatik arenadaki hareketlilik masanın devrilmeyeceğini gösteriyor. Fakat tansiyon yine de yüksek. Çünkü İsrail merkezli ağların servis ettiği 'suikast manipülasyonu' sonuç verdi.
Buna bir de İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in intikamının alınacağı çıkışı eklenince müzakere atmosferi altüst oldu. Bu çağrılara hayli sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik olası bir suikast girişimine karşılık orduya İran'ı haritadan tamamen silme talimatı verdiğini söyleyerek yanıt verdi.
Bir bakıma İran savaşında ikinci aşamanın başladığını söyleyebiliriz. Şimdiki aşama 'Hürmüz savaşı' diye niteleniyor. Çünkü 14 Haziran'da imzalanan Mutabakat Zaptı'ndan sonra neredeyse günde 33 geminin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, İran'ın 8 Temmuz'da üç tankere saldırmasıyla yeniden kesildi.
Tansiyona rağmen ABD'nin yeni İran stratejisinde gözler dört ihtimale kitlenmiş halde. İlki, NATO ve Avrupa ülkeleriyle Rusya ve Çin'in de desteklediği nükleersiz İran seçeneği.
İkincisi, İran'ın tek başına Hürmüz Boğazı'nı kontrol teşebbüsü. ABD ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere Asya ülkeleri bu seçeneğe topluca karşı çıkıyor.
Üçüncüsü, İran ile ABD'nin bir uzlaşıya varması. İsrail dışında bütün dünya bunu istiyor. Dördüncü ve en kötü senaryo ise İran'ın İsrail yanlısı bir rejim tarafından yönetilmesi.
***Çok zayıf olsa da son seçeneğin gerçekleşmesi bölgesel ve küresel güç dengelerini kökünden sarsacaktır. Özellikle Ortadoğu, Batı Asya, Hazar Havzası, Kafkasya ve Körfez'deki bölgesel güç haritaları altüst olacağı için yeni bir ilişki tanımı ve dinamiği devreye girecektir.
***Bu yüzden uzun vadeli oyunu hemen gerçekleştirmek için İsrail, "zamana müdahale ederek rejim değişikliği sürecini hızlandırmak" istiyor. Zamanı hızlandırmanın en etkili yolu ise bir suikast. Haliyle Trump'a yönelik bir saldırı İsrail'e bir taşla iki kuşu vurma imkânı verecektir.