İran ve ABD arasındaki ateşkes karşılıklı saldırılarla yeniden bozulurken diplomatik arenadaki hareketlilik masanın devrilmeyeceğini gösteriyor. Fakat tansiyon yine de yüksek. Çünkü İsrail merkezli ağların servis ettiği 'suikast manipülasyonu' sonuç verdi.

Buna bir de İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in intikamının alınacağı çıkışı eklenince müzakere atmosferi altüst oldu. Bu çağrılara hayli sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik olası bir suikast girişimine karşılık orduya İran'ı haritadan tamamen silme talimatı verdiğini söyleyerek yanıt verdi.

Bir bakıma İran savaşında ikinci aşamanın başladığını söyleyebiliriz. Şimdiki aşama 'Hürmüz savaşı' diye niteleniyor. Çünkü 14 Haziran'da imzalanan Mutabakat Zaptı'ndan sonra neredeyse günde 33 geminin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, İran'ın 8 Temmuz'da üç tankere saldırmasıyla yeniden kesildi.

Tansiyona rağmen ABD'nin yeni İran stratejisinde gözler dört ihtimale kitlenmiş halde. İlki, NATO ve Avrupa ülkeleriyle Rusya ve Çin'in de desteklediği nükleersiz İran seçeneği.

İkincisi, İran'ın tek başına Hürmüz Boğazı'nı kontrol teşebbüsü. ABD ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere Asya ülkeleri bu seçeneğe topluca karşı çıkıyor.

Üçüncüsü, İran ile ABD'nin bir uzlaşıya varması. İsrail dışında bütün dünya bunu istiyor. Dördüncü ve en kötü senaryo ise İran'ın İsrail yanlısı bir rejim tarafından yönetilmesi.

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Çok zayıf olsa da son seçeneğin gerçekleşmesikökünden sarsacaktır. Özellikle Ortadoğu, Batı Asya, Hazar Havzası, Kafkasya ve Körfez'deki bölgesel güç haritaları altüst olacağı içindevreye girecektir.Bu da başta Türkiye olmak üzeregibi aktörlerin hem birbirleriyle hem de İsrail ve ABD ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayacaktır.Bu ihtimal şimdilik çok zayıf görünse de İsrail ile ABD'deki bazı siyonist odakların bu projeyi gerçekleştirmek içinyaptığını unutmamak lazım.Zira bu kesimler İran ve Hürmüz krizindeki aşamaları yani ilan edilen ateşkesi ve müzakere masasının kurulmasını hatta bir uzlaşıya varılmasını bileolarak niteliyor.Hedef olarak belirlenen 'göre İran'da rejim değişikliği öngörülüyor. İş başına gelecek yeni rejimin deşartı var. Ancak şu anki gidişata göre bu planın gerçekleşmesi ihtimali çok zor. En başta Türkiye faktörü var. Bunun aşılması gerekiyor.

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