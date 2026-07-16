Haçlıların 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ü geri aldıkları gün saldırdılar. Çünkü bize bakarken geçmişte onlara yaşattığımız yenilgileri görüyorlardı. Bir zamanlar Hıristiyan olan ülkelerin Selçuklu ve Osmanlı'nın fetih medeniyetiyle İslam'ın şemsiyesi altına girdiğini unutmuş değillerdi. Zira düşmanlarımızın bize militer zihniyetle teçhizatlı bir Haçlı merceğinden baktığını unutmamak lazım.

Çünkü Türkiye'nin neyi temsil ettiğini iyi biliyorlar. Jeo-kültürel açıdan Türkiye'nin Batı'ya karşı İslam dünyasının 'çelik çekirdek' misyonunu simgelediğinin farkındalar. İşte "Erdoğan'sız Türkiye projesi"yle ülkemizin bu tarihsel ve kültürel vasfını yok edip çelikten iradesini rehin almak için 15 Temmuz gününü seçtiler.

Haliyle 15 Temmuz 2016'daki işgal ve darbe girişiminin küresel/bölgesel etkilerini bu jeopolitik perspektifle analiz etmek zorundayız. Bu yönüyle halkımızın sergilediği destansı direniş, Batılı sömürgecilerin Ortadoğu'daki emperyal stratejilerini de hezimete uğrattı. 15 Temmuz'da tarih yazan milletimiz Haçlı torunlarına ve yerli işbirlikçilerine Türkiye'nin geçilmez olduğunu Çanakkale'den sonra bir kez daha hatırlattı.

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Darbe girişiminin bastırılmasıyla Türkiye zincirlerini kırdı. 15 Temmuz bu yönüylevesile olurkenhızlandırdı. Bu zafer, bölgemizde ve dünyada emperyalizme karşı direniştede yol açtı. Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde emperyalizme karşı direnişin sembolü haline geldi.Özellikle 15 Temmuz'dan sonra devreye sokulanve milli savunma stratejisi çerçevesinde Rusya, Çin ve İran ile derinleşen özerk diplomasi, Astana süreci, Irak ve Suriye'deki askeri harekâtlar, Katar ile geliştirilen stratejik adımlar ve Libya ile Dağlık Karabağ'daki tarihi hamlelerle Türkiye, başta Ortadoğu olmak üzere Körfez, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'dakiTürkiye 15 Temmuz'dan sonra devreye soktuğu yeni iradeyle ABD ve Avrupa'nın, İsrail'in güvenliğiyle enerjinin kontrolü ve başka bir hegemonun ortaya çıkmasını engellemeye dayalıBu nedenle Amerikan hegemonyasının Ortadoğu'da İsrail'i önceleyen stratejisi çatırdamaya başladı.

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Çoğu analizci 15 Temmuz'un tetiklemesiyle ortaya çıkan bu yeni tabloyudiye niteliyor. Doğrudur. Zira Sayın Erdoğan'ıdiye hedef gösterenlerin korktukları sonunda başlarına geldi.15 Temmuz'dan sonra Türkiye, sadece dar jeopolitik hesaplarda ve bölgesel enerji denklemlerinde değil yeni dünyanın kurucu paradigmasındaBir bakıma bu tarihi zaferin ardından hayata geçirilen yeni stratejilerHâsılı kelam, emperyal merkezin kurduğu dengeleri vedoğru yürüyen Yeni Türkiye'nin15 Temmuz tarihini unutmamak ve bu sancağı yere düşürmemek lazım. Yoksa sadece Türkiye değil başta İslam âlemi olmak üzere bize umut bağlayan Batı dışındakiuğrar.