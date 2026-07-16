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BERCAN TUTAR
16 Temmuz 2026, Perşembe

BERCAN TUTAR

Neden, 15 Temmuz gününü tercih ettiler?

Haçlıların 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ü geri aldıkları gün saldırdılar. Çünkü bize bakarken geçmişte onlara yaşattığımız yenilgileri görüyorlardı. Bir zamanlar Hıristiyan olan ülkelerin Selçuklu ve Osmanlı'nın fetih medeniyetiyle İslam'ın şemsiyesi altına girdiğini unutmuş değillerdi. Zira düşmanlarımızın bize militer zihniyetle teçhizatlı bir Haçlı merceğinden baktığını unutmamak lazım.
Çünkü Türkiye'nin neyi temsil ettiğini iyi biliyorlar. Jeo-kültürel açıdan Türkiye'nin Batı'ya karşı İslam dünyasının 'çelik çekirdek' misyonunu simgelediğinin farkındalar. İşte "Erdoğan'sız Türkiye projesi"yle ülkemizin bu tarihsel ve kültürel vasfını yok edip çelikten iradesini rehin almak için 15 Temmuz gününü seçtiler.
Haliyle 15 Temmuz 2016'daki işgal ve darbe girişiminin küresel/bölgesel etkilerini bu jeopolitik perspektifle analiz etmek zorundayız. Bu yönüyle halkımızın sergilediği destansı direniş, Batılı sömürgecilerin Ortadoğu'daki emperyal stratejilerini de hezimete uğrattı. 15 Temmuz'da tarih yazan milletimiz Haçlı torunlarına ve yerli işbirlikçilerine Türkiye'nin geçilmez olduğunu Çanakkale'den sonra bir kez daha hatırlattı.

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Darbe girişiminin bastırılmasıyla Türkiye zincirlerini kırdı. 15 Temmuz bu yönüyle Türkiye'nin şahlanışına vesile olurken Batı'nın da hegemonik çöküşünü hızlandırdı. Bu zafer, bölgemizde ve dünyada emperyalizme karşı direnişte domino etkisine de yol açtı. Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde emperyalizme karşı direnişin sembolü haline geldi.
Özellikle 15 Temmuz'dan sonra devreye sokulan yeni güvenlik konsepti ve milli savunma stratejisi çerçevesinde Rusya, Çin ve İran ile derinleşen özerk diplomasi, Astana süreci, Irak ve Suriye'deki askeri harekâtlar, Katar ile geliştirilen stratejik adımlar ve Libya ile Dağlık Karabağ'daki tarihi hamlelerle Türkiye, başta Ortadoğu olmak üzere Körfez, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki emperyal statükoyu altüst etti.
Türkiye 15 Temmuz'dan sonra devreye soktuğu yeni iradeyle ABD ve Avrupa'nın, İsrail'in güvenliğiyle enerjinin kontrolü ve başka bir hegemonun ortaya çıkmasını engellemeye dayalı Ortadoğu'daki güvenlik mimarisini adeta felç etti. Bu nedenle Amerikan hegemonyasının Ortadoğu'da İsrail'i önceleyen stratejisi çatırdamaya başladı.

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Çoğu analizci 15 Temmuz'un tetiklemesiyle ortaya çıkan bu yeni tabloyu "Batı'nın Ortadoğu'daki hegemonik çözlüşü" diye niteliyor. Doğrudur. Zira Sayın Erdoğan'ı "Yeni bin yılın Selahaddin'i" diye hedef gösterenlerin korktukları sonunda başlarına geldi.
15 Temmuz'dan sonra Türkiye, sadece dar jeopolitik hesaplarda ve bölgesel enerji denklemlerinde değil yeni dünyanın kurucu paradigmasında merkezi bir aktöre dönüşerek küreselleşti. Bir bakıma bu tarihi zaferin ardından hayata geçirilen yeni stratejiler Anadolu ülkesini bir dünya devletine dönüştürdü.
Hâsılı kelam, emperyal merkezin kurduğu dengeleri ve vesayet sistemini dağıtan 15 Temmuz ruhu, devletten medeniyete doğru yürüyen Yeni Türkiye'nin şahlanan sancağı işlevini görüyor. 15 Temmuz tarihini unutmamak ve bu sancağı yere düşürmemek lazım. Yoksa sadece Türkiye değil başta İslam âlemi olmak üzere bize umut bağlayan Batı dışındaki dünya da insanlık da büyük bir hayal kırklığına uğrar.

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