Hürmüz'deki kriz giderek jeo-politik kördüğüm halini almaya başladı. Burada sadece İran'ı suçlamak meselenin küresel veçhesini göz ardı etmek olur. ABD'nin kendisi de Hürmüz'deki girdabı şiddetlendirmekten yana. Zira bu yolla paradoksal biçimde iki önemli stratejik kazanç elde edeceğini öngörüyor. Ve elde ediyor da.

Kendisi zarar görse de Hürmüz kriziyle ABD, ana hedef olarak belirlediği Asya'daki rakiplerini kuşatma hamlelerini yeni bir aşamaya taşıma imkânına kavuşacak. İkinci olarak da Avrupa, NATO ve Körfez ülkeleri yanında BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin'i de yanına alarak İran'a karşı yeni bir küresel koalisyon oluşturmanın fırsatını yakalamış oldu.

Bu bağlamda birinci İran savaşı bitti. Artık Hürmüz savaşı var. İlk savaşı İran kazandı. Ancak ikinci savaşı kazanma şansı çok az. Zira bu yeni savaşta Donald Trump üzerindeki Amerikan kamuoyu baskısı sürse de Kongre'deki siyasi basınç hayli azalacak.

***

Çünkü ABD Başkanı Trump, Kongre onayını gerektirenanlık veya aralıklı saldırılarla süreci istediği gibi yönetme imkânına kavuştu. Üstelik NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde de yer aldığı üzere Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılması konusundade arkasına almayı başardı.Haliyle İran savaşının ikinci aşamasındaolacak. Hatta Rusya ve Çin'den bırakın askeri ve ekonomik desteği siyasi ve diplomatik desteği dahi bulamayacak.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO)saldırarak başlattığı ikinci İran savaşı (Hürmüz savaşı), eğer kısa vadede sönümlenmezse bu yeni çatışma iklimi İran yönetimi üzerinde baskısı her geçen gün artan bölgesel ve küresel bir kuşatmaya dönüşebilir.Öyle görünüyor ki bu savaşı ABD istediği gibi yönlendiriyor. Yoksa görüşme masasının kurulduğu ve ateşkesin sağlandığı bir süreçteolarak anlaşılan böylesi irrasyonel bir davranışa kalkışmasının makul bir açıklaması bulunmuyor.

***