AK Parti'nin 25'inci yaşını kutluyoruz. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları Türkiye'yi çeyrek asırda Anadolu ülkesinden bir dünya devletine dönüştürdü. İçeride ve dışarıda tarih yazan Türkiye, artık uluslararası siyasette oyun kurucu aktörlerden biri.

Türkiye'yi birleştiren ve bütünleştiren Anadolu'nun 'sessiz devrimi' domino etkisini bölgemizde de gösteriyor. Bunun en somut kanıtı 'Türkiye Kitabı'nın yazarı Sayın Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Suriye Romanı'dır.

Bu roman bugünlerde Ortadoğu'da en çok okunan ve satan kitaplar listesinde bir numara.

Hemen her ülkeye tercüme edilen Suriye Romanı en çok Libya ve Irak'ta yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Zira Türkiye, Suriye'deki başarı hikâyesini Libya ve Irak'ta da hayata geçirmeye çalışıyor.

Libya'da önceki gün yoğun temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ülkenin doğusu ve batısı arasındaki siyasi, idari ve askeri ayrılıkları bütünleştirme gayretlerinin süreceğini açıkladı.

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Benzer bir girişimi Irak'ta da başlattık. Orada dayönünde Türkiye'nin Suriye'de hayata geçirdiği modele göre adımlar atılıyor.bu anlamda sadece Irak ve Libya ile sınırlı kalmayacak.Bu modelden ilhamla imzalananbölgemizdeki en önemlibir araya getirdi.İsrail ve destekçisi emperyal güçlerin bölgemize ve bölgemizdeki ülkelere yönelik devreye soktuğuartık miadı doluyor.Suriye'yi birleştiren ve bütünleştiren Türkiye şimdi desağlıyor. Bu anlamıyla Mekke Anlaşması, Müslümanlar için bir güvenlik, birlik ve kardeşlik paktıyken düşmanlarımız için iseHaliyle Mekke Paktı bu yüzyılın en büyük hamlelerinden biri olarak görülmelidir. Bölgemizin makûs talihi değiştiren ilk hamle Sayın Erdoğan gibi bir liderin Türkiye'de iktidara gel(ebil)mesiydi. İkinci büyük hamle ise Türkiye'nin

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