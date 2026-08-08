Türkiye, içeride ve dışarıda tarih yazmaya devam ediyor. İç cepheyi güçlendiren kardeşlik mutabakatından sonra bu kez dış cepheyi tahkim eden bir hamle geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması (Mekke Paktı) şimdiden dünyada büyük yankı uyandırdı. Daha da uyandıracak. Çünkü anlaşmanın yeri, aktörleri ve maddeleri göz önüne alındığında bu ortak hamle her açıdan bölgesel ve küresel dengeleri sarsacak niteliklere sahip görünüyor.

Her şeyden önce Mekke ümmetin hasretini çektiği birlik ve dirilişin simgesidir. Mekke anlaşmasındaki her ayrıntı özenle seçilmiş. Bu hamle İslam dünyası için beklenen dirilişi, direniş ve kararlılığı da sembolize ediyor. Bu nedenle Mekke-i Mükerreme'deki irade beyanı İslam dünyasının yüzyıldır beklediği dayanışma muştusu olarak karşılandı. İmzaların Riyad'da değil de kardeşliğin, dürüstlük, dostluk, birbirinden emin olmanın ve birbirine güvenmenin simgesi olan Mekke'de ve cuma günü atılmasının bir manası var. Çünkü Mekke, ümmetin günde beş vakit yüzünü çevirdiği kıblemizdir. Mescid-i Haram'a, Allah'ın evi Kâbe'ye ev sahipliği yapıyor. Herkese açık ve herkesi kucaklayan yönüyle Mekke Paktı, bir anlamda ümmetin birlik manifestosudur.

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Ziraimzalanan Mekke Paktı özellikle İsrail'in kaotik politikalarını ve bu politikalara alet olanların saldırganlığını durdurarak bölgemizdekapılarını aralıyor. Bu anlaşma, Ortadoğu'daakamete uğratmak dışındayol açacak. Haliyle Batı'nın emperyal çıkarlarına ayarlı güvenlik şemsiyesi yerine bölgemizde Türkiye liderliğinde barış, istikrar ve işbirliğine dayalıdevreye girecek.Mekke Paktı'nda ifadesini bulan bu yeni güvenlik ekosistemi Ortadoğu'yu aşıp Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz ve Güney Asya'ya kadar uzanan birde sahip görünüyor. Çünkü diğer ülkelerin katılımına da açık olacak.Bu yönüyle Ankara, Riyad ve İslamabad arasında imzalanan Mekke Paktı, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirecek tarihi bir adım niteliğinde. Bu anlaşma,veyanı sırave hızla büyüyen savunma sanayisine sahip Türkiye arasındaki ilişkileri pekiştirerek üst bir aşamaya taşıyacak.

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Mekke Paktı, bu yüzden ortak bir savunma anlaşmasının çok ötesinde anlamlara da sahip. Hatta bu açıdan pakt,dönüşme potansiyeli bile taşıyor. Bundan sonrasını İsrail ve Hindistan gibi 'art niyetliler' düşünsün artık. Bunlara arka çıkmayı planlayan küresel aktörler düşünsün.Çünkübu anlaşmadakimaddesi hayli caydırıcı olacak. Zaten Hindistan ve İsrail'de en çok endişeye yol açan unsurun da bu madde olduğunu görüyoruz.Hâsılı kelam,ve İsrail'in bu savaşı derinleştirip bölgenin diğer ülkelerine yaymaya çalıştığı bir dönemde imzalanan Mekke Paktı, her açıdan siyonist endeksli bölgesel kaos planlarına gösterilenniteliğinde. Türkiye'nin bu hamlesi bütün bölgesel ve küresel kirli hesapları altüst edecek.Türkiye'nin evine ve tarihine yürüyüşü sadece iç cephedeki değil dış cephedekide yıkacak. Bunun yerine özlemini çektiğimiz kardeşlik iklimini tesis edecek. Mekke Paktı, Türkiye'nin her tür denklemdekibir kez daha tescilliyor.Zira I. Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlarımızı keyfi olarak şekillendiren emperyal güçlerin ülkemizi hapsettiği parantezler artık paramparça.başlıyor. Mekke Paktı işte ümmetin dirilişini ve birliğini simgeleyen bu yeniçağın mührü diye okunmalıdır.