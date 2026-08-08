Türkiye, içeride ve dışarıda tarih yazmaya devam ediyor. İç cepheyi güçlendiren kardeşlik mutabakatından sonra bu kez dış cepheyi tahkim eden bir hamle geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması (Mekke Paktı) şimdiden dünyada büyük yankı uyandırdı. Daha da uyandıracak. Çünkü anlaşmanın yeri, aktörleri ve maddeleri göz önüne alındığında bu ortak hamle her açıdan bölgesel ve küresel dengeleri sarsacak niteliklere sahip görünüyor.
Her şeyden önce Mekke ümmetin hasretini çektiği birlik ve dirilişin simgesidir. Mekke anlaşmasındaki her ayrıntı özenle seçilmiş. Bu hamle İslam dünyası için beklenen dirilişi, direniş ve kararlılığı da sembolize ediyor. Bu nedenle Mekke-i Mükerreme'deki irade beyanı İslam dünyasının yüzyıldır beklediği dayanışma muştusu olarak karşılandı. İmzaların Riyad'da değil de kardeşliğin, dürüstlük, dostluk, birbirinden emin olmanın ve birbirine güvenmenin simgesi olan Mekke'de ve cuma günü atılmasının bir manası var. Çünkü Mekke, ümmetin günde beş vakit yüzünü çevirdiği kıblemizdir. Mescid-i Haram'a, Allah'ın evi Kâbe'ye ev sahipliği yapıyor. Herkese açık ve herkesi kucaklayan yönüyle Mekke Paktı, bir anlamda ümmetin birlik manifestosudur.
***Zira İslam dünyasının 'çelik çekirdeği' Türkiye liderliğinde imzalanan Mekke Paktı özellikle İsrail'in kaotik politikalarını ve bu politikalara alet olanların saldırganlığını durdurarak bölgemizde post-siyonist bir çağın kapılarını aralıyor. Bu anlaşma, Ortadoğu'da İsrail'e endeksli kaotik senaryoları akamete uğratmak dışında ABD ve Avrupa'ya endeksli güvenlik mimarisinde de köklü bir depreme yol açacak. Haliyle Batı'nın emperyal çıkarlarına ayarlı güvenlik şemsiyesi yerine bölgemizde Türkiye liderliğinde barış, istikrar ve işbirliğine dayalı yeni bir güvenlik ekosistemi devreye girecek.
***Mekke Paktı, bu yüzden ortak bir savunma anlaşmasının çok ötesinde anlamlara da sahip. Hatta bu açıdan pakt, Türkiye liderliğinde bir "İslam NATO'su"na dönüşme potansiyeli bile taşıyor. Bundan sonrasını İsrail ve Hindistan gibi 'art niyetliler' düşünsün artık. Bunlara arka çıkmayı planlayan küresel aktörler düşünsün.