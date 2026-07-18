Avrupalılar çok tuhaf. Hem deyim yerindeyse ABD ve Türkiye'ye 'köpek' gibi muhtaçlar. Hem de burunlarından kıl aldırmıyorlar. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Bazen de meydan okumaya kalkıyorlar. Fakat ne yapsalar nafile. Bu nedenle her çıkışları jeopolitik intihara dönüşüyor. Ancak yine de Türkiye'ye karşı dört bir koldan beşinci kol faaliyeti içindeler. NATO zirvesindeki küresel performansımız ve hemen peşinden gelen 15 Temmuz'daki destansı direnişin yıldönümü kimyalarını altüst etmişe benziyor. Şizofrenileri tavan yapmış durumda.
Gazze Kasabı Netanyahu, Trump'tan fırça yeme pahasına ABD'nin kanallarını gezerek Türkiye'nin F-35 alımını engellemeye çalışırken Rum ve Yunan lobileri ise Avrupa ve Kıbrıs üzerinden saldırılarını sürdürüyor. 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıldönümü yaklaşırken adeta çıldıran bu kesimler asılsız iddia ve iftiralarla ülkemize saldırılarını daha da artırdı.
Bu saldırıların son örneği Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 8 Temmuz'da aldığı skandal karar ile Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Dış İlişkiler Servisi EEAS'ın 15 Temmuz'da hazırladığı rapor.
***AP'nin 8 Temmuz'da kabul ettiği Kıbrıs'la ilgili tarihi gerçekleri tersyüz eden küstahça karar metni, "Türkiye'nin 1974'teki işgalinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlığını taşıyordu. Metinde, Kıbrıs'ta 1974'te Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığı iddialarına yer verilerek Türkiye "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçlanıyor.
***Peşinden 15 Temmuz anması geldi. Tam da ulusal irademizin destansı zaferinin sembolü olan günde AB küstah bir hamle daha yaptı. EEAS'ın yayımladığı "Ortak Anlayış/Common Understanding" başlıklı raporda yine Rum tezleri eşliğinde değerlendirmelere yer verilmiş. Türkiye'ye Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikaları üzerinden sopa göstermeye çalışan AB'nin hadsizliğine Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'mız (MSB) gerekli ve anlamlı çıkışlarla yanıt verdi.