Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarından sonra yardım kuruluşu Ahbap'taki hırsızlık ve dolandırıcılık skandalı toplumumuzu pek şaşırtmamışa benziyor. Bir kesim zaten bu kokuşmuşluğu biliyor ve patlamasını bekliyordu. Diğer kesim de bu yolsuzlukları bilmesine rağmen ortaya çıkmasına kızıyor. Ve hâlâ bu rezaletleri savunabilenler bile var.

Bu bir sonuç. Şimdi hırsızlığın bir kültüre dönüşmesinin yol açtığı toplumsal sorunlarla boğuşuyoruz. Unutmayalım ki hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık ve erdemsizlik vitrinde modernleşseler de sosyal olarak ilkel kalmış toplumların foyasıdır. Bu foya er veya geç ortaya çıkar.

Çünkü siyasi modernleşmenin sosyal ve kültürel ilerlemeden önce geldiği ülkelerde bu kronik olgu yeni skandallarla derinleşerek her geçen gün daha da sistemleşir.

Zira burada değerler ve kurumlar arasındaki ilişki paradoksunun yol açtığı bir kültürel yozlaşma söz konusu.

Yolsuzluk, kayırmacılık ve eşitsizliğin kurumsallaştığı toplumlarda değerler ve kurumlar karşı karşıya gelir.

Modern kurumlar eğer onu koruyan değerlerden mahrumsa ithal yolla dayatılan sosyal modernleşme projeleri aslında hem bireysel hem toplumsal düzeyde kolektif yozlaşmanın birer aparatına dönüşür.

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İslam dünyasında, Afrika 'da ve Latin Afrika'da görülen siyasi, ekonomik ve kültürel yolsuzluk olgusu nedense sadeceçok azdır. Bunun temelinde isevar. Batı dışı dünyanın çoğunda modernleşme hem devlet düzeyinde hem toplumsal aşamada siyasi reformlarla başlatıldı.Rejimler değişti ardından üstten aşağıya dayatılan kültürel projelerle toplumlar dönüştürülmeye çalışıldı.Fakat bu girişimlerin hepsibesleyerek sistemleştirdi.gibi bazı Doğu Asya ülkeleri ise üstten dayatmayla değilBu ülkelerdeğil önceiçselleştirdi, ardından da sosyal ve ekonomik ilerlemenin eşlik ettiği siyasi modernleşmeye geçti.Diğer toplumlarda ise demokrasi ve siyasi modernleşme; farklı aidiyetlerin partiler yoluyla devleti ve sivil toplum kurumlarını sömürmesine ve geniş çaplı yolsuzlukların sistemleşmesine yol açtı. HaliyleAsıl sorunBu bağlamda toplum ve devlet inşası her açıdanyeniden inşasıdır.

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Sadede gelirsek... En yozlaşmış toplumlar hırsız, rüşvetçi ve dolandırıcı sayısının fazla olduğu toplumlar değildir. Asıl yozlaşma toplumun hırsızlığa, adaletsizliğe veBu ahlaksızlıkların utanç ve günah olmaktan çıkıp takdir edilen bir norma dönüşmesidir. Hırsızlığınsosyal, siyasi ve kültürel bir prestij eylemine dönüşmesidir.Bu anlamda hırsızlık ve yolsuzluk parayla sınırlı kalmaz.Devletten para çalanlar, belediyelerden makam çalanlar, STK'lardan güven çalanlar, torpille iş çalanlar, bürokraside fırsatları çalanlar ile sahte diplomalarla mezuniyet çalanlardan hesap sorulmadığı için bu hırsızlar zamanlabaşlar. Özetle toplumun geleceğini de bilincini de kültürünü de çalıp yozlaştırırlar.Hâsılı kelam toplumu kültürel düzeyde dolandırıp yozlaştırmak hazineden, belediyeden ve kamudan STK'lardan çalmaktan çok daha tehlikelidir.Hırsızları saygıyla kutsayıp onlara siyasi ve sosyal statü kazandıran toplum da suç ortağıdır.Dolayısıyla hırsızları meşrebine, partisine, etnik ve ideolojik kimliğine bakmadan mahkûm etmeliyiz. Yoksa mülkün temeli olanyitirir.Toplum çürüyünce devletin doğası da yozlaşır. Kaynakları bölüşme ve adaleti sağlama makamı olan devlet herkesin ganimetleri paylaşmak ve kamunun mallarını yağmalamak için yarıştığı vahşi bir arenaya dönüşür. Ve gün gelir kimse hırsızlardan hesap da soramaz. Bu nedenleherkesin en kutsal görevi olmalıdır.