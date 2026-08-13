Şartları kazananlar belirler. Bu bağlamda Ortadoğu'daki değişikliklere baktığımızda İsrail ve İran'ın açıkşekilde mevzi kaybettiğini görüyoruz. Her ne kadar bölgedeki dinamikler bazı yerlerde ABD'den yana görünse de yeni tablolunun en avantajlı aktörüolarak Türkiye öne çıkıyor.

Türkiye ile hareket eden ülkeler de kazanıyor. ABD, Türkiye ile ortak hareket ettiği Suriye ve Irak'ta görünür bir başarıya imza atarken Gazze veLübnan'da ise kısmı bir avantaj elde etmiş hâlde. İran'da da şartlar ABD Başkanı Donald Trump lehine görünüyor.

Trump, rejimi istediği gibi dönüştüremese de Tahran'da kısmı bir değişime yol açtı. Şimdi mesele İran'daki bu yeni yönetimin savaş bittikten sonra nereye evrileceğinde. İsrail de Amerikan yönetimi de bölge ülkeleri de aslında Tahran'ınbu yeni rotasına göre mevzileniyor.

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İran'daki bazı radikal kesimler ile umduğunu bulamayan İsrail ve ABD'deki Trump karşıtlarının gözü önceardından dakitlenmiş durumda. Her üç cephe de beklenti içinde. Hesap üstüne hesap yapıyorlar. Zira reelpolitik gerçekler sandıkları gibi çıkmadı. Üçü deCari tabloya bakınca bundan sonraki bölgesel ve küresel gelişmelere en hazırlıklı aktörün Türkiye olduğunu görüyoruz. Yaptığımız sonuç alıcı ve ses getiren Mekke Paktı gibi hamleler bunun en somut kanıtı.Hürmüz krizinde taraflar dün, 17 Ağustos'ta sona erecek ateşkesialdı. Yani her iki taraf dasüreci içinde olduğunun farkında. Amerikan yönetimi,İran'ı ikna edip sisteme entegre etmeyi planlıyor.Taraflar hâliyle açık bir zafer ile muğlak bir yenilgi arasında sarsılıyor. Çünkü seçenekler tükeniyor. Ekonomik savaş ve askeri saldırı yerine üçüncü tercih olanihtimali giderek güçleniyor.

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Hürmüz krizinin geçici de olsa bir uzlaşı ile aşılması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersine. Bölge için asılişte o zaman başlayacak. Bunu görenMekke Anlaşması ile önleyici diplomasinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.Bu ittifak her açıdan üç ülkenin,ABD'nin bölgedeki rolünü yeniden tanımladığı ve bölgeninadım attığı bir sürece hitap eden bu hamle, Türkiye liderliğindeki ülkelerin Körfez'deki yeniden kurulacak denge ve denklemlerdeolacağını gösteriyor. Mekke Paktı bu açıdan bölgedeki savaşların dayattığı koşullara bir yanıttır.dayalı güvenlik düzenlemelerine karşı bir alternatiftir.Bu yeni güvenlik paradigması İsrail'in bölge dışı güçleri çağırıpstratejisini de İran'ınde zayıflatacaktır. Bu yolla İran, ABD ve İsrail daha fazla frenlenecektir. İsrail,istediği gibi at koşturamayacak artık.daha rasyonel bir politika izlemeye zorlanacaktır.Hâliyle İsrail, ABD ve İran, üç yerleşik gücün kolektif caydırıcılığına karşı yeni maceralara girişirken iki kez düşüneceklerdir. Bu yönüylesağlam bir caydırıcı kalkan işlevi görecektir. Yazının başında da belirttiğim gibiartık.