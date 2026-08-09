İslam dünyasının üç önemli güç merkezinin imzaladığı Mekke Paktı, Müslüman halklarda büyük bir coşkuya, sevinç ve kıvanca yol açtı. Zira Mekke'de ilan edilen Ortak Savunma Anlaşması sadece askeri ve güvenlik alanında değil stratejik, siyasi ve ekonomik alanda da bütün kapıları sonuna kadar aralayacak bir potansiyele sahip. Zira ittifak üyesi ülkeler arasında sınırsız bir ilişki dönemi başlayacak.

Bu engelsiz işbirliği sadece askeri sahayla sınırlı kalmayacak. Ekonomiden sağlığa, kültürden spora hemen her alanı kapsayacak. Zaten Arap dünyasında yapılan yorumlarda da özellikle Suudi Arabistan medyasında Muhammed binSelman'ın başlattığı 3 trilyon dolarlık Vizyon 2030 projesine işaret ediliyor.

Bu projede ittifak üyesi ülkelerin sınırsız bir koordinasyon ve işbirliği ağı içinde olacağının altı çiziliyor. İlk etapta gözlerin 500 milyon dolarlık NEOM projesindeki yatırımlara yoğunlaşması bekleniyor.

***

gibi yeni üyelerle bu ittifakın hem askeri hem ekonomik ve stratejik havzasının daha da derinleşip büyümesi bekleniyor.Kuşku yok ki Mekke'de imzalanan savunma anlaşmasıyla bütün bariyerler ve kotalar kaldırılacak. Kapalı olan bütün kapılar aralandı., ittifakın herkese açık olduğunu ilan ederek bölge ülkelerinehatırlatıyor.Bu yeni stratejik bakış açısı, yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bölgenindeğiştiriyor. Bölge ülkelerini tek varlıkmış gibi ortak bir çıkar ve ideal etrafında bütünleşmeye teşvik ediyor.Mekke Paktı'ndan çıkan en önemli sonuç bence yüzyıldır beklenenSadece silah arkadaşlığı değil kader birliği de yapılacak. Ticarette de diplomaside de ortak paydalar olabildiğinde derinleşecek. Müslüman halklardaki ümmet bilinci daha da güçlenecek, belirginleşecek.

***