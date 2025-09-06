Pandemiden bu yana bir türlü eski seyirci grafiğini yakalayamayan sinema sektörü can çekişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşması beklenen yeni filmlerin vizyonu ertelenmişti. Bazı yapımcılar ve gişe garantisi olan yıldız isimler sinemaya biraz daha mesafeli yaklaşmaya devam etseler de bakanlık sinemaya destek vermekten geri kalmıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılının ikinci döneminde 28 projeye 7 milyon 375 bin TL'lik destek sağladı. Böylece 2025'te toplam destek tutarı 14 milyon 69 bin TL'ye ulaşarak önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıktı. Devlet üzerine düşeni yaptı sıra sinemacılar da... El birliğiyle sektörü ayağa kaldıracak filmleri bekliyor seyirci. İçerik güzel olunca her işin karşılığını bulacağını düşünenlerdenim. O yüzden bilet pahalılığı ya da dijital platform çeşitliliği gibi bahanelere takılmadan, iyi bir film yine seyirci tarafından beyazperdede ilgiyle izlenecektir. Bu sezon yine bu umutlarla pek çok sinema filmi vizyona girecek. Bakalım hangi film sinemaya can suyu olacak? Gelin öne çıkan filmlere bir göz atalım.

Sezonun en merak edilen filmi sinemamızın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile filmi. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı filmde Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak. Naşit'in hayatının dönüm noktalaını, tiyatro ve sinema yolculuğunu, iniş çıkışlarını ve özel hayatını etik sınırlar içinde anlatan film, Seda Bakan, Özgürcan Çevik, Levent Can, Tülin Özen, Berkay Tulumbacı, Bora Akkaş, Tarık Ündüz gibi isimlerden oluşan yıldız kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin Aralık'ta gösterime girmesi planlanıyor.

1957–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının verdiği onurlu varoluş mücadelesini anlatan Ayşe Tatile Çıktı isimli film duygu yüklü sahneleriyle yüreklere dokunacak.Yapımcılığını Coşkun Özer'in üstlendiği film Emre Bey ve Almida Ada'nın yanı sıra Didem İnselel, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Özer Feyzioğlu'nun yazıp yönettiği film 28 Kasım'da seyirciyle buluşacak.



Mevlana Mest-i Aşk

Akran zorbalığına dikkat çeken Bağlantı Hatası isimli film de sezonun merakla beklenen filmlerinden. Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımcılığında çekilen film 31 Ekim'de gösterime girecek.

Adana'dan göç etmek zorunda kalan kebapçı bir ailenin hikayesini anlatan Aşk ve Yemek isimli film, 3 Ekim'de gösterimde. Uğur Güneş, Hande Doğandemir, Bülent Şakrak, Hatice Aslan, Osman Sonant, Ceren Taşçı, Emre Basalak gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini Müge Uğurlar yapımcılığını ise Emre balık üstleniyor.



Adile

Bu sezon atv ekranlarında izleyeceğimiz Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı İran-Türkiye ortak yapımı Mevlana Mest-i Aşk isimli film 17 Ekim'de gösterime giriyor. Erçel'in Kimya Hatun'u canlandırdığı filmde İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Shahab Hosseını gibi isimle rol alıyor. Film, gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşundan sonra Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor.

Üç aydan fazla yaşamaz" denilen; trafik kazası sonucu felç kalan Rus bir genci, on yıl boyunca sevgisi ve ilgisiyle hayatta tutmayı başaran Gülsüm Kabadayı'nın gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan Bi Umut filmi 7 Kasım'da vizyona girecek. Gökhan Arı'nın yönettiği filmde Hülya Duyar, Leon Kemstach, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüşra Geyik gibi isimler rol alıyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Malik Blumenthal'ın paylaştığı Al Beni Baba filmi ise Ahmet Topuz'un rejisiyle sete çıkıyor. Aşkı uğruna ailesini terk eden genç bir kızın kurtuluş çığlığını ve onun peşinden giden babasının sarsıcı mücadelesini anlatan film, yeni yılın ilk döneminde izleyiciyle buluşacak.

Çocukların ve ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği Kardeş Takımı serisi, yepyeni bir macerayla beyaz perdeye dönüyor.Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu, Elif Dede'nin kaleme aldığı Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk isimli filmin henüz vizyon tarihi belli değil.

Yönetmen ve senarist Emine Yıldırım'ın ilk uzun metraj filmi Gündüz Apollon Gece Athena, Japonya'da gösterildikten sonra 26 Eylül'de ülkemizde gösterime girmeye hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği bol ödüllü filmde Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer, Gizem Bilgen gibi isimler rol alıyor.

Hasan Öztoprak'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Hüseyin Karabey'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği, Hakikatin Ölümü adlı film yeni yılda seyirciyle buluşacak.

Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer'in rol aldığı Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği serinin devam filmi Nasipse Olur 2, 28 Kasım'da gösterime girecek.



VİZYONDA ÖNE ÇIKANLAR



Michael Chaves'in yönetmenliğini üstlendiği Korku Seansı 4: Son Ayin serinin en karanlık hikâyesini sinemaseverlerle buluşturuyor. 1970'lerin sonunda Smurl ailesinin yaşadığı ürkütücü vakadan esinlenen film, Pennsylvania'da başlayan doğaüstü olayların giderek şiddetlendiği bir dönemi konu ediyor.

Orçun Kutlu'nun yönetmenliğini yaptığı Kâfir 2: Kurban, Anadolu korku geleneğini günümüzle buluşturan devam filmi olarak dikkat çekiyor. İlk filmde annesinin gizemli ölümüyle sarsılan Zeynep'in hikâyesi, bu kez babasının aynı esrarengiz biçimde öldüğünü öğrenmesiyle derinleşiyor.

Haktan Özkan imzalı Güneşin Karanlığında Kosova, savaş sonrası Balkanlar'da geçen politik gerilim yüklü bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

Oscar Wilde'ın ölümsüz eserinden uyarlanan animasyon filmi Canterville'in Gizemli Şatosu, İngiltere kırsalındaki eski bir şatoda yaşayan hayalet Sir Simon'ın macerasını anlatıyor.