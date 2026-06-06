Korku sinemasının klişelerini ti'ye alan dilimize Korkunç Bir Film diye çevrilen Scary Movie serisi, 2000'den bu yana popüler kültürün nabzını tutan en uzun soluklu parodi markalarından biri. İlk film, Çığlık ve benzeri gençlik korkularını absürt mizahla harmanlayarak gişede 157 milyon dolar hasılat elde etti ve parodi türünü ana akıma taşıdı. Serinin sonraki filmleri ise dalgalı bir grafik çizdi: üçüncü film (The Ring ve Signs parodisi) 110 milyon dolar ile güçlü bir geri dönüş sağlarken, beşinci film (Paranormal Activity parodisi) yalnızca 32 milyon dolar ile serinin en zayıf halkası oldu. Toplamda yaklaşık 462 milyon dolar hasılatla, Scary Movie korku parodisi türünün en bilinen markası haline geldi. Maskeli katilin hikayelerini, dönemin popüler korku filmleriyle dalga geçerek aktardığı filmler, bir nesli korkularıyla yüzleştirdi hatta korku filmlerine önyargıları kırmayı başardı bile diyebiliriz.

25 yıl önce korku sinemasının parodisi olarak başladığı yolculuğu, kültürel fenomenlerin hicvine dönüştüren ve ciddi bir hayran kitlesi bulunan serinin 6. Filmi nihayet izleyiciyle buluştu. Sinema salonu sahipleri, özellikle korku ve nostaljinin gişe hasılatını artırdığı bir dönemde, 25 yıllık parodi serisinin en yeni filmine büyük umut bağlıyor.

Bu beklentinin artmasında ilk iki filme imza atan Wayans kardeşlerin yeniden direksiyona geçmesinin etkisi büyük. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans ve Craig Wayans'ın senaryoyu Rick Alvarez ile birlikte yazdıkları film, ekibi 2001'den bu yana ilk kez bir araya getiriyor. O dönemde Miramax'ın sahibi olan Weinstein ailesi tarafından yarattıkları seriden uzaklaştırılan ekip yeniden geri döndükleri altıncı filmde vites arttırmayı başarmışlar. İlk filmlerde rol alan Anna Faris ve Reggina Hall'in de yeniden ekibe dahil olduğu film yine bilindik sularda yüzerek garantili yolu tercih ediyor. İkili, serinin ilk filmlerindeki enerjiyi yeniden yakalamayı başarıyor. Özellikle karşılıklı sahnelerinde, değişmeyen bir komedi ritmi var.

Filmin açılış sahnesinde ünlü oyuncu oynatma geleneği kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez açılış sahnesinin yıldızı Teyana Taylor. Leonardo Di Caprio'lu Savaş Üstüne Savaş fimindeki performansıyla aldığı Oscar adaylığıyla dalga geçilen filmde Taylor kendisini oynuyor. Küçük bir rolde de ilk filmin yıldızı Carmen Electra yer alarak sürpriz yapıyor.

MASKELİ KATİLİN YENİ KURBANLARI

Maskeli katillerden paranormal olaylara kadar türün bilinen klişelerini absürt bir mizahla harmanlayan film, hem korku sinemasına aşina izleyicilere hem de eğlenceli bir seyir arayanlara hitap eden temposu yüksek bir parodi sunuyor. Wayans kardeşlerin dönüşü daha ilk dakikalardan hissediliyor. Serinin son halkalarında kaybolan o yaramaz enerji yeniden yerinde. Film sık sık geçmişe göz kırpsa da tamamen nostaljiye yaslanmıyor; sosyal medya çağının korkularını da hedef alıyor. İptal kültürü, çevrimiçi linçler, viral komplo teorileri ve sürekli yeniden çevrilen filmler bu kez mizahın merkezinde. Çirkin (The Substance), Smile (Gülümse), Terrifier 3, Longlegs filmleri ve Wednesday dizisi ironiden nasibini alıyor. Hatta film yer yer korku sinemasından çok günümüz internet kültürünün parodisine dönüşüyor. Çünkü artık korku filmlerinden daha ürkütücü olan şey, sosyal medyada yanlış bir şey söylemek olabilir.

Elbette her şaka hedefi bulmuyor. Filmin en büyük sorunu, güncel olma çabasının zaman zaman mizahın önüne geçmesi. Bazı bölümler, birkaç yıl sonra anlamını yitirecek internet esprilerine fazla yaslanıyor. Irkçılıkla ilgili espriler ve cinsiyetçi yaklaşımlar biraz banal kalıyor. Ayrıca ikinci yarısında tempo düşüyor ve film aynı fikri birkaç kez tekrar etme tuzağına düşüyor. Yine de Scary Movie 6, başarısız bir geri dönüş değil. Aksine, serinin neden bir dönemin kült fenomeni olduğunu hatırlatan enerjik bir hatırlatma. Film, korku sinemasının kendisini fazlasıyla ciddiye aldığı bir dönemde ortaya çıkıyor ve tam da bu nedenle işlevini yerine getiriyor. Kusurlarına rağmen serinin ruhuna dönüş yapan, günümüz korku anlayışını zekice hedef alan ve nostaljiyle güncel hicvi büyük ölçüde dengelemeyi başaran eğlenceli bir geri dönüş.



VİZYONDA ÖNE ÇIKANLAR

Yaz tatiline sayılı günler kala çocuklara yönelik filmler de vizyondaki yerini almaya başladı. Örneğin cesaretiyle öne çıkan sevimli bir kedinin kendi sınırlarını aşma yolculuğunu anlatan Cesur Kedi Moxy onlardan biri. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek filmde, yaşadığı dünyayı keşfetmek ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir maceraya atılan Moxy, özgüven, dayanışma ve kendine inanmanın önemini eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Korku gerilim sevenler için de alternatifler mevcut. Yerel korku sinemasının yeni halkalarından Define: Cinler Uyandı, geçmişte yapılan karanlık bir anlaşmanın günümüzde yarattığı dehşeti merkezine alıyor. Bir define arayışıyla başlayan süreç, doğaüstü varlıkların uyanmasıyla kontrolden çıkarken, karakterler hem inançlarıyla hem de korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Christian Petzold'un üstlendiği Aynalar No. 3 ise psikolojik gerilimle dramı bir araya getiriyor. Travmatik bir kazanın ardından hayatı altüst olan genç bir kadının, sığındığı evde geçmişle ve bastırılmış duygularla yüzleşmesini konu alan film, gerçeklik algısını sürekli sorgulatan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Sinemaseverlerin yakından bildiği ve ilgiyle takip ettiği Açlık Oyunları serisinin ikinci halkası Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak yeniden vizyonda. Francis Lawrence yönetmenliğinde, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün başrollerini paylaştığı filmi hala izlemeyenler kaldı mı bilmiyorum ama hiç izlememiş olanlar ve yeniden izlemek isteyenler bu efsane filmi beyazperdede izleme fırsatını kaçırmasın.