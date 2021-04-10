Trafik ışıklarında sinir bozan korna çalmaya son

Trafik ışıklarında kırmızının yeşile dönmesini beklerken arkadaki araçtan yükselen korna sesi, sinir bozucu, hatta kavga sebebi olabiliyor. Bu Türkiye dışında dünyanın hiçbir ülkesinde rastlamayacağınız bir durum

Sizi bilmem ama. Türkiye'de trafikte beni en çok rahatsız eden olay trafik ışıklarında kırmızının yeşile dönmesini beklerken, arkadaki araçtan yükselen korna sesi. Bu Türkiye dışında dünyanın hiçbir ülkesinde rastlayamayacağınız bir durum.







Türkiye'de hemen her sürücünün başına gelen bu olay gerçekten rahatsızlık verici. Hatta birçok sürücü için sinir bozucu, kavga sebebi, travma nedeni. Ama bir müjdem var. Güney Koreli Hyundai, trafikte en çok sinir bozan bu duruma çözüm buldu. Türkiye'de üretilen i20 modelindeki özellik sayesinde arkadaki aracın kornaya basmasına fırsat vermesini önlüyor. Nasıl mı? Aslında oldukça basit. Otomobilde trafik ışıklarında durulduğunda öndeki aracın hareketini uyaran bir sistem bulunuyor. Bu sayede sürücü bekleme yapmadan hareket ediyor. Trafiğin aksamasını ve arkadaki araçların kornaya basmasını önlüyor. Türkiye'den Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç edilen i20'de bir başka özellik daha dikkat çekiyor. Bu sınıfta arka yolcu/eşya uyarısı ise ilk defa sunuluyor. Arka koltukta telaşla unutulan eşya ya da evcil hayvanlar sürücüsüne sesli olarak hatırlatılıyor. İnsanlar bırakın eşyalarını, köpeklerini hatta çocuklarını bile otomobilin içinde unutabiliyorlar. Bu durum tüm dünyada oldukça yaygın. Otomobildeki bu özellikle sayesinde olası hırsızlık gibi talihsizliklerin veya benzeri üzücü olayların yaşanması da önlenmiş oluyor.

Türkiye'de trafikte sinir bozucu bulduğum başka bir olay ise ambulansı takip edip, geçiş üstünlüğünden yararlanan açıkgöz sürücüler. Şimdilik bunun bir çözümü yok gibi görünüyor.







BARIŞ MANÇO'NUN ARACI YENİLENDİ

Şahsuvaroğlu Otomotiv, 22 yıl önce aramızdan ayrılan Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun otomobilinin zamana yenik düşmesine izin vermedi. Temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong'un Türkiye'deki ilk modellerinden biri olan 1997 model Musso'nun bakımını üstlenen firma, 2010 yılından bu yana Barış Manço Müzesi'nde sergilenen aracı yeniledi. "Barış Manço, Moda 81300" adresi ile hafızalarda yer edinen kendi evi olan müzede 10 yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ile buluşturulan araç, pandemi nedeniyle kapalı olan müzenin online platformundaki yerini aldı.







BODRUM'DA YARIŞ BAŞLIYOR

TransAnatolia Spor Organizasyonu ve Smyrna Offroad Kulubü tarafından organize edilen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Rally Halikarnassos, 29 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşecek. Otomobil, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde Ralli ve Raid olarak iki ayrı sınıfta gerçekleşecek organizasyonda yarışçılar, zorlu parkurlar ve özel etaplarda macera dolu dört gün geçirecekler.