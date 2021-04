Cabrio mevsimi açıldı

Bilinenin aksine en çok cabrio otomobil satılan ülkeler, yılın 365 günü güneşli ve sıcak olanlar değil. Avrupa’nın en çok cabrio satılan ülkesi İngiltere. Avrupa’daki gibi olmasa da Türkiye’de de cabrio otomobiller ilgi görüyor

Avrupa'da Cabrio, Amerika'da Cabriolet olarak anılan üstü açık otomobil mevsimi geldi. Aslında üstü açık otomobiller sadece bahar ve yaz aylarında değil, yılın her mevsiminde kullanılabiliyor. Cabrio otomobiller için geliştirilmiş ısıtma sistemleri, kış aylarında da kullanıma olanak sağlıyor.

Bilinenin aksine en çok cabrio otomobil satılan ülkeler, yılın 365 günü güneşli ve sıcak olanlar değil. Avrupa'nın en çok cabrio satılan ülkesi İngiltere olduğu görülüyor. Yılın büyük bir bölümü yağmurlu ve bulutlu olan İngiltere'de, üstü açık otomobiller güneşe duyulan özlemi azaltıyor.







Avrupa'daki gibi olmasa da Türkiye'de de cabrio otomobiller ilgi görüyor. Bugün Türkiye'de Audi, BMW, Ferrari, Fiat, Jaguar, MINI, Mazda, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche gibi markaların cabrio modelleri satılıyor. En çok cabrio modeli bulunan markalar arasında BMW ve Mercedes-Benz geliyor.

BMW'de 4 Serisi, 8 Serisi, M4 ve M8 Cabrio modelleri bulunuyor. Markanın en çok beğenilen cabrio modeli ise Z4 Roadster. TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motorun 258 bg gücü sayesinde BMW Z4 Roadster 0'dan 100 km/sa hıza 5.4 saniyede ulaşıyor. Tavanı maksimum 50 km/sa hızlara kadar bu süre içinde açılıp, kapanıyor.

Mercedes-Benz'de C Serisi ve E Serisi Cabriolet modelleri bulunuyor. En dikkat çeken cabriolet modeli ise Mercedes-AMG GT Roadster. AMG 4.0 litre V8 biturbo motor, otomobili 0'dan 100 km/s 4.0 saniyede çıkarıyor.

Türkiye'nin en çok satan üstü açık otomobili ise Mazda MX-5. Bunun nedeni üstü açık modeller arasında en ulaşılabilir fiyat etiketine sahip olması. MX-5'in kumaş tavan seçeneğinin yanı sıra bir de metal tavan seçeneği sunan RF modeli bulunuyor.







İLK KATLANABİLİR TAVAN

Aslında at arabalarının modifiye edilmesiyle üretildiği için ilk otomobillerin üstü açıktı. Otomobillerin üstü 1910 yılından itibaren kapandı. Otomobilin üstünü açıp kapatabilen katlanabilir tavan sistemini 1922 yılında Amerikalı Ben Ellerbeck icat etti. Manuel olarak açılabilen tavan sistemi ne yazık ki üretilmedi. Bugünküne benzer özelliklere sahip üstü açık otomobiller 1927 yılında yollara çıkmaya başladı. Buick, Chrysler, Cadillac, Lincoln gibi markalar, cabriolet modellerini satışa sundu. 1929 yılında patlak veren ekonomik kriz otomotiv sektöründeki cabriolet modasını olumsuz etkiledi. Elektrikli açılıp kapanabilen otomatik tavanı bulunan ilk otomobili Peugeot üretti. Fransız marka, Georges Pauilin tarafından geliştirilen ve patenti alınan sistemi 601 Eclipse modelinde kullandı. Ardından Chrysler Thunderbolt'un üstü açılabilir versiyonunu 1941'de üretti. Daha sonraki yıllarda model sayısı arttı.