UFUK SANDIK

Türk tüketiciler elektrikli ve hibrit araçlara Avrupalılardan daha ilgili. “Fiyatların uygun olması halinde elektrikli otomobil satın alırım” diyenlerin oranı yüzde 86. Bu oran diğer ülkelerde daha düşük

Türkiye'de tüketicilerin otomobil satın alma ve kullanım tercihlerinde Avrupa'dan farklı olduğu görülüyor. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young (EY) tarafından Türkiye, Macaristan, Romanya, Rusya ve Çekya'da yapılan araştırmada Türk tüketicilerin yeni teknolojilere daha sıcak baktığı ortaya çıktı.

En güncel konulardan birisi olan elektrikli ve hibrit araçlara Türk tüketicilerin oldukça ilgili olduğu ancak yüksek fiyatları nedeniyle beklenen talebi gösteremediği gözlemlendi.

Araştırmada Türk tüketicilerin yüzde 23'ü gelecekte mutlaka bir elektrikli araç alacaklarını belirtirken, cazip fiyat teklifleri olması durumunda bu oranın yüzde 86'ya kadar çıktığı görülüyor. Bu oran Macaristan'da yüzde 74, Romanya'da yüzde 84, Rusya'da yüzde 58, Çekya'da ise yüzde 54.



İNTERNETTEN OTO SATIŞI

Türk tüketicilerin, elektrikli araç alma isteklerini negatif etkileyen en önemli unsur (yüzde 42) araç fiyatlarının yüksek olması. Bunun dışında şarj istasyonlarının yeterince yangın olmaması da tüketici nazarında bir başka olumsuz neden.

Araştırmada ayrıca internet üzerinden araç satın alma yönündeki tüketici tercihleri de ortaya konuluyor. Türk tüketicilerin yüzde 30'unun internet üzerinden araç satın almaya sıcak baktığı ve bu oranın diğer ülkelere göre bir miktar yüksek olduğu görülüyor. İnternetten araç satın almada en çok hangi imkanların mevcut olmamasının negatif etki yarattığı sorulduğundaysa, yüzde 32 ile aracı fiziksel olarak görememek, yüzde 24 ile test sürüşü yapamamak ve yüzde 17 ile fiyat pazarlığı gerçekleştirememek şeklinde yanıtlar alınmış.



FİYAT, GÜVENLİK ÖNEMLİ

Türk tüketicilerinin araç tercihlerinde fiyat, güvenlik ve yakıt ekonomisi ilk üç sırada.

Türk ve Rus tüketiciler satın alacakları aracın markasına daha fazla önem veriyor ve markanın kendi kişiliklerini yansıttığını düşünüyor.

Türk tüketicilerden yüzde 6'sı iki yıl içinde; yüzde 9'u ise beş yıl içinde yeni bir araç almayı planlıyor.

10 Türk tüketiciden dördü istediği özelliklere sahip aracı almak için beklemek yerine en hızlı teslim alabileceği araç özelliklerini tercih ediyor.

Avantajlı satış kampanyaları Türk tüketicisinin araç alma kararı vermesinde en büyük öneme sahip etken olarak görülüyor. 10 Türk tüketiciden altısı satış kampanyalarını en önemli kriter olarak görürken diğer ülkelerde kişisel deneyimlerin daha ön planda olduğu göze çarpıyor.

Türk tüketicilerin yarısı, eğer devlet satın alma fiyatında teşvik verirse elektrikli araç alabileceğini ifade ediyor.